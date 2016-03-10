تعداد مشترکین شهری برای متصل شدن به تصفیه خانه همدان کم است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین افشاری ظهر پنج شنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان همدان بابیان اینکه خروجی پساب فاضلاب همدان ۳۵۰لیتر برثانیه است، بیان کرد: این رقم باید به ۷۰۰لیتر برثانیه برسد.

وی بابیان اینکه اولویت های مهمی برای سال آینده در نظرگرفته شده است، عنوان کرد: انسداد چاه های غیر مجاز، نصب کنتور هوشمند برروی چاه های مجاز، توسعه روش های آبیاری قطره ای، توسعه مجتمع های گلخانه ای و تغییر الگوی کشت از راهبردهای مهم شورای حفاظت از منبع آب در سال آینده خواهد بود.

معاون برنامه ریزی فرماندار همدان بابیان اینکه باید از نظرات مسئولین استان در این راستا استفاده کرد، بیان کرد: استفاده از نظرات مردم و مسئولین در این زمینه تاثیر گذار خواهد بود.

افشاری بابیان اینکه شهرداری همدان در راستای کاهش استفاده از چمن ها، بوته ها و درختانی که کم آب بر هستند را جایگزین کرده است، افزود: برنامه شهرداری در این راستا یک برنامه مناسب است.

وی بابیان اینکه شهرداری ۵۰ هزار نهال را دربین شهروندان توزیع کرده است، بیان کرد: علوم پزشکی موضوع استفاده از فاضلاب ها برای آبیاری محصولات کشاوزی پیگیری می کند.

معاون برنامه ریزی فرماندار همدان بااشاره به اینکه کارایی آب استان همدان به نرم جهانی نزدیک شده است، بیان کرد:در خصوص تغییر الگوی کشت اقدامات خوبی انجام شده است.

رئیس خانه کشاورزی همدان نیز بابیان اینکه کشاورزی بالاترین رقم اشتغال با کمترین سرمایه را دارد، عنوان کرد: در این زمینه کار مناسبی انجام نشده است.

ابوالقاسم سوزنچی با بیان اینکه درست است که همدان در آبیاری تحت فشار رتبه اول را در اختیار دارد اما بازدهی آبیاری تحت فشار ۴۰ درصد و بازدهی آبیاری قطره ای ۹۰ درصد است، گفت: باید به سمت استفاده از آبیاری قطره ای برویم.

وی بابیان اینکه در همدان گلخانه سازی به علت سرما سخت است، گفت: در شمال کشور محصولات گلخانه ای ۹ ماه در بیرون و سه ماه زیر پلاستیک هستند اما در استان همدان ۹ ماه از سیستم گرمایشی استفاده می کنیم و این مقرون به صرفه نیست.

رئیس خانه کشاورزی ادامه داد: دولت از لحاظ بودجه با مشکلاتی روبرو است اما انتظارمی رود در شرایط پسا برجام توسعه گلخانه ها مورد توجه قرار گیرند.