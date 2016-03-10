به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر پنج‌شنبه در نهمین جلسه شورای اداری استان قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در استان قم، اظهار داشت: در راستای برگزاری انتخابات دستگاه‌های اجرایی استان همکاری خوبی داشتند هر چند که برخی از دستگاه‌ها به دلیل بضاعت اندکشان آن‌گونه که باید و شاید در این عرصه فعال نبودند.

وی افزود: برگزاری انتخابات خوب بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی، نشان از هماهنگی‌های مسئولان و نیز هییت‌های اجرایی و نظارت بود.

نماینده عالی دولت در قم، افزود: امیدواریم در سال آینده نیز شاهد ارائه خدمات خوبی از دستگاه‌ها به مردم باشیم و این امر در سایه خدمت صادقانه و همکاری و همدلی همه مسئولان محقق می‌‌شود.

وی خدمت صادقانه را بالا‌ترین افتخار برای هر مسئولی برشمرد و افزود: همگان باید به فکر خدمت بیشتر به مردم باشیم که در غیر این صورت تفکری غیر انقلابی و غیر اسلامی داریم.

صادقی با تأکید بر اینکه مسئولان باید نسب به ارباب رجوع و رسیدگی به امور مردم دقت لازم را داشته باشند، ادامه داد: یکی دیگر از انتظاراتی که ما از مسئولان دستگاه‌های اجرایی داریم آن است که در راستای جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های خود تلاش کنند.

استاندار قم، همچنین بیان داشت: برخی از مدیران تصمیماتی که خود باید اتخاذ کنند را به کار‌شناسان ارجاع می‌دهند که این امر مطلوب نیست چرا که مدیر خوب باید قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد.

صادقی از مسئولان استان خواست تا در برابر انتقاد‌ها روحیه نقد پذیری داشته باشند و این امر را یکی از ویژگی‌های مدیران موفق برشمرد.