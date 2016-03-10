افشا شدن نام ۲۲۰۰۰ تن از اعضای داعش

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه خبری اسکای نیوز، اسامی منتشر شده اعضای داعش که شامل نام، شماره تلفن و آدرس ۲۲۰۰۰ تن از اعضای داعش را منتشر کرده است.

در فهرست اسامی، نام دست‌کم ۱۶ تروریست بریتانیایی و تعدادی امریکایی به چشم می‌خورد. در این فرم‌ها نام تروریست‌های شناخته شدۀ بریتانیایی مانند عبدالمجید عبدالباری، جنید حسین و رائد خان نیز وجود دارد.

اسکای نیوز گزارش داد که اسناد شامل اسامی واقعی و سازمانی و شماره تلفن و تابعیت ۲۲ هزار داعشی است که یکی از اعضا قبل از جدا شدن این اسناد را از رئیس پلیس امنیت داخلی داعش ربوده و با یو اس پی تحویل یک شبکه خبری انگلیسی داده است.این افراد از ۵۱ کشور هستند.

این اسناد هویت تعدادی از اعضای داعش را فاش می‌کند که پیش از این هویت‌شان در انگلیس، کشورهای شمال اروپا، بسیاری از کشورهای خاورمیانه،‌ آفریقای شمالی، آمریکا و کانادا ناشناخته بود.

در لیست منتشر شده اطلاعات داعشی ها شامل نام واقعی، نام خانوادگی، نام سازمانی، نام مادر، گروه خون، تاریخ تولد، تابعیت، وضعیت اجتماعی، آدرس، تلفن، مکان اقامت، کار سابق، مهاراتها، تحصیلات و میزان پایبندی به شریعت،میزان تجارب جنگی، کشورهایی که از آنها برای ورود به سوریه عبور کرده است و تاریخ ورود و اینکه چه کسی سفارش وی را کرده است، وجود دارد.

بیشتر افراد را آن را اعراب تشکیل می دهند و خارجی ها از فرانسه و آلمان و انگلیس در میان خارجی ها بیشترین افراد هستند.فردی که این اسناد را لو داده است قبلا عضو ارتش آزاد بوده و سپس به داعش ملحق شده است.همچنین افرادی از کشور های آمریکا، کانادا و انگلستان نیز در این لیست به چشم می خورند.گفتنی است این مدارک همه به زبان عربی تنظیم شده و مهر تایید داعش نیز بر آنها خورده است.