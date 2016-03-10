دهمین شماره «گفتمان الگو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیباچه این شماره با سرمقالهای از مصطفی غفاری با عنوان «چشم اندازی تازه به سوی الگوی کشورداری» به مسیری که تاکنون گفتمان الگو تا رسیدن به این مرحله طی کرده، در حوزههای مختلفی آغاز و سپس گفتوگویی با آیتالله محسن اراکی با عنوان «استنباط فقه نظام مهمترین نوآوری شهید صدر» ارائه شده است.
در ادامه گفت وگو با محمدرضا غلامرضا کاشی با عنوان «خودباختگی کمکی به جامعه ایران نمیکند»، یادداشت «مسئله عمق استراتژیک ایران» اثرطلال عتریسی، «روایت یأس و امید در دولتهای پس از انقلاب» از محمدصادق کوشکی است.
پرونده ویژه تحولات رقابت سیاسی با یادداشت سید مرتضی مفیدنژاد آغاز شده و در ادامه گفتوگو با محمدباقر خرمشاد با موضوع «عدالت موضوع رقابت»، گفتوگو با «محمد عطریانفر» با عنوان «تلقی چپ و راست از ولایت فقیه جابه جا شده است»، گفتوگو با «غلامرضا خواجه سروی» با عنوان «میانگین رقابت سیاسی رو به جمله است»، و گفتوگو با علی دارابی با عنوان «نیازمند باز طراحی هستیم» ادامه خواهد داشت.
پرونده ویژه آسیب شناسی این شماره نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد. «قلب شورا درست کار نمیکند» گفت وگو با مظفر نامدار، «انحلال بهترین راه حل اصلاح» گفت وگو با جواد منصوری، «تنها نهاد متولی فرهنگ؟» گفتوگو با حجتالاسلام خسروپناه، «محاجه با منتقدان» از محمدرضا مخبر دزفولی، یادداشت «مظلومیت فرهنگ در خانه خود»، «ایمن سازی حریم جهان فرهنگی و «بدون روتوش» اختصاص دارد.
پخش آسیبهای اجتماعی این شماره به گفتوگو با محمود گلزاری، عبدالحسین کلانتری، عباس کاظمی، هادی خانیکی و داود پرچمی مربوط است.
گفتوگو با دهقانی فیروزآبادی با عنوان «از فضای دهه ۶۰ میلادی عبور نکردهایم» و گفت وگو با نخستین رییس کارگروه تحول در علوم انسانی، منوچهر محمدی نیز در بخش نظریه این شماره ارائه شده است.
بخش سینمای این شماره به پارادوکس سیاسی ـ سینمایی ، جهانی در تصرف ذهن، میوه ممنوعه داروین، بادیگارد مردم و نقش اجتماعی سینما در امیدآفرینی اختصاص دارد.
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