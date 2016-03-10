آمادگی لازم برای استقبال از مسافران نوروزی در قم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی‌پور ظهر پنج شنبه در نهمین جلسه شورای اداری استان قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) گلزار شهدا برگزار شد، در سخنانی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در استان قم، اظهار داشت: فعالیت‌های ستاد تسهیلات زائرین از هفته‌های گذشته آغاز شده است و در این راستا کمیته‌های مختلف جلسات کار‌شناسی را تشکیل دادند و تاکنون نیز ۳۰۰ مصوبه را به تصویب رساندند.

وی بیان داشت: کمیته نظارت و نظرسنجی نیز بر اساس نظرسنجی‌هایی که انجام داده بود به مشکلات و نواقص موجود پرداخته و تلاش می‌شود تا در نوروز ۹۵، مشکلات سال‌های گذشته مرتفع شود.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با بیان اینکه زیباسازی فضا و منظر شهری نیز از تأکیدات استاندار بود، افزود: شهرداری قم در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده است و امیدواریم با زیبا‌تر شدن فضای شهر شاهد رضایتمندی زائران و مجاوران شهر کریمه اهل بیت(ع) باشیم.

عالی‌پور ادامه داد: کمیته اطلاع رسانی نیز فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در این راستا با تشکیل ستاد خبری کلیه اطلاع رسانی‌ها در زمینه مسائل اقامتی و خدمت رسانی به مردم منتقل خواهد شد.

وی گفت: در نوروز ۹۵ تعطیلات بیشتری نسبت به سال‌های گذشته خواهیم داشت و این امر موجب افزایش مسافرت‌ها خواهد شد که در این راستا آمادگی‌های لازم برای استقبال از زائران و مسافران به قم وجود دارد.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم با بیان اینکه در استان قم در زمینه تهیه اقلام ضروری مشکل خاصی وجود ندارد، افزود: نظارت‌های لازم بر بازار وجود دارد و گشت‌های بازرسی نیز تا پایان سال به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

عالی‌پور همچنین عنوان کرد: کاروان‌های راهیان نور نیز در از استان قم به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد و در این زمینه هماهنگی‌های خوبی با سپاه علی بن ابی طالب(ع) صورت گرفته است.