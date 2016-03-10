به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، عیسی رضایی در بازدید از دومین نمایشگاه صنایع دستی، گردشگری، توانمندیهای روستایی و سوغات از سراسر کشور که در محل دائمی نمایشگاههای استان قم برپا شده است گفت: شهر مقدس قم با وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) موجب حضور زائران خارجی و داخلی شده است که در عید نوروز این حضور افزایش مییابد از این رو با برپایی بازارچههای صنایع دستی به صورت موقت و برپایی نمایشگاهها، معرفی و عرضه صنایع دستی را پیگیری میکنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم افزود: طی پیگیریهای مکرر با شهرداری و استانداری برای برپایی بازارچه دائمی در استان قم اقداماتی صورت گرفته است که امیدواریم این اتفاق با تعامل نهادهای مربوطه در کمترین زمان انجام شود.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاهها در سطح استان از جمله محل دائمی نمایشگاههای قم و پارکینگ شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) و برپایی غرفههای صنایع دستی در مجتمعهای گردشگری و بین راهی از جمله برنامههای در حال اجراست.
رضایی با اشاره به اینکه حمایت هنرمندان از سیاستهای مورد تأکید سازمان میراث فرهنگی است گفت: در دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی، گردشگری، توانمندیهای روستایی و سوغات قم، غرفهها به صورت رایگان در اختیار هنرمندان قرار گرفته است تا بتوانند بسترسازی معرفی تولیدات را انجام دهند.
وی افزود: هنرمندان با وجود شرایط اقتصادی جامعه توانایی برگزاری نمایشگاهها و معرفی دستاوردهای خویش را به صورت انفرادی و مجزا ندارند از این رو برای حمایت از این قشر جامعه، نیازمند همکاری نهادهای مختلف و رسانههای جمعی هستیم تا بتوانیم صنایع دستی قم را به عنوان سوغات برای زائران معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه برخی از صنایع دستی قم در سطح ملی شناخته شده است، گفت: منبت کاری، انگشترسازی و تعدادی از هنرهای استان برای عموم مردم معرفی شده است از این رو باید برای بازار فروش و عرضه آن نیز برنامه ریزی صورت گیرد تا بتوان در سطح ملی و بینالمللی این تولیدات را عرضه کرد.
رضایی افزود: ۵۹ غرفه به صنایع دستی در دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی، گردشگری، توانمندیهای روستایی و سوغات اختصاص داده شده است که از این تعداد حدود ۳۵ غرفه مربوط به معرفی صنایع دستی استان قم در ۳۰ رشته از جمله منبت، خاتم کاری، خرمهره، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، چرم، کار روی شیشه، سرمه دوزی، لباسهای سنتی و سایر هنرها است.
بازاریابی تولیدات صنایع دستی در قم اجرایی شود
حسن بحرینی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم نیز در بازدید از این نمایشگاه گفت: هنرمندان صنایع دستی را تولید میکنند ولی مکانی برای عرضه و به نمایش گذاشتن آن در استان قم ندارند از این رو نهادهای مسئول در حمایت از معرفی هنرهای فاخر استان میتوانند در بازاریابی تولیدات صنایع دستی همکاری کنند.
وی افزود: شناخت مردم از صنایع دستی از طریق برپایی بازارچههای موقت و دایمی و نمایشگاهها صورت میگیرد که برای حمایت از هنرمندان و عرضه تولیدات باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با بیان اینکه این اداره کل برای تقویت بازاریابی تولیدات صنایع دستی دورههای آموزشی را برای هنرمندان برگزار کرده است، گفت: برای فعالان رشتههای مختلف دوره بازاریابی و برندسازی برگزار شده است تا با ارتقاء و تقویت وضعیت موجود بتوانند هنرهای دستی خود را معرفی کنند.
بحرینی ادامه داد: استان قم در بسیاری از رشتهها از جمله منبت کاری، انگشتر سازی، خرمهره سازی تلفیقی و سایر رشتهها در سطح ملی شاخص است از این رو باید بتوانند آنها را به بازار عرضه کنند.
وی با اشاره به اینکه در استان قم دو هزار و ۸۰۰ کارگاه صنایع دستی فعال است، گفت: در این کارگاهها رشتههای مختلف منبت کاری، زیورآلات سنتی، خاتم کاری، مسگری، نقاشی روی شیشه، چرم سازی، آینه کاری، همجوشی شیشه، رودوزیهای سنتی و الحاقی و انگشترسازی صورت میگیرد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم ابراز داشت: طی یک سال اخیر برای ۱۵۰ نفر در ۱۶ رشته صنایع دستی آموزش ارائه شده است.
وی ادامه داد: یکی از سیاستهای میراث فرهنگی قم توسعه کارگاههای صنایع دستی است تا با بهروز سازی و تلفیق هنرهای صنایع دستی بتوانیم تولیدات هنرمندان را بر اساس نیاز روز جامعه تطبیق دهیم.
بحرینی با اشاره به بخشهای مختلف دومین نمایشگاه صنایع دستی، گردشگری، توانمندیهای روستایی و سوغات گفت: در این دوره از نمایشگاه هنرمندانی از سراسر کشور از جمله اصفهان، مرکزی، فارس، زنجان، خراسان رضوی، تهران و البرز با معرفی صنایع دستی شرکت کردهاند از این رو مردم میتوانند برای شناخت و استفاده از این هنرهای دستی در طراحی منازل و محیطهای کاری به نمایشگاه مراجعه کنند.
اجرای تورهای قم گردی در دومین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری قم
جواد جلالی، مسئول برگزاری دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی، گردشگری، توانمندیهای روستایی و سوغات در قم در حاشیه برگزاری این نمایشگاه با اشاره به اینکه برخی از جاذبههای گردشگری و تاریخی قم منحصر به فرد است گفت: برخی از اینجاذبهها برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت دارد از این رو علاقمندان در این نمایشگاه با ثبت نام در تورها از جاذبههای استان بازدید میکنند.
وی افزود: جاذبههای گردشگری و تاریخی در استان قم ناشناخته مانده است و نیازمند معرفی بیشتر است تا گردشگران و زائران و مردم بومی استان با آن آشنایی پیدا کنند.
جلالی خاطرنشان کرد: استان قم ۳۵۰ اثر تاریخی ثبت شده دارد که شامل مکانهایی از جمله تیمچه فرش قم، بازار کهنه، خانههای تاریخی استان، کاروانسراها، قلعهها، بادگیرها، پلها، غارها، آتشکدهها، آب انبارها و امامزادگان قم است.
وی با بیان اینکه تعدادی دفتر خدمات مسافرتی در این نمایشگاه فعال است گفت: این دفاتر تورهای قم گردی، طبیعت گردی و کویر نوردی را طراحی کردهاند و آثار و اماکن شاخص استان قم را به طبیعت دوستان و گردشگران معرفی میکنند.
مسئول برگزاری دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی، گردشگری، توانمندیهای روستایی و سوغات در قم ادامه داد: استان قم تالابها و طبیعت بینظیری با گونههای مختلف طبیعی و جانوری دارد که این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی جاذبههای گردشگری و تاریخی استان است.
وی افزود: در زمینههای مختلف اکوتوریسم طبیعی و گردشگری مذهبی قم اقدامات و برنامههای مناسبی از جمله تهیه فیلم اقلیم بهشت و تصاویری از آثار تاریخی صورت گرفته است، از این رو معرفی جاذبههای تاریخی و گردشگری قم نیاز به تبلیغات محیطی و رسانهای است.
جلالی به بخشهای دیگر این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه در بخشهای مختلف صنایع دستی گردشگری، توانمندیهای روستایی و سوغات با شرکت هنرمندانی از سراسر کشور از جمله اصفهان، مرکزی، فارس، زنجان، خراسان رضوی، تهران و البرز و همچنین غرفههایی با معرفی توانمندیهای روستاهای بخشهای تابعه استان قم تا ۲۱ اسفندماه دایر است.
علاقمندان میتوانند از ساعت ۱۶ الی ۲۲ با حضور در محل دائمی نمایشگاههای استان قم واقع در انتهای بلوار امام موسی صدر (خاکفرج) از دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشگری بازدید کنند.
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