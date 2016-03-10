هشدار کمیسر حقوق بشر به آل خلیفه درباره سلب تابعیت بحرینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، هیثم ابو سعید کمیسر خاورمیانه ای کمیساریای بین المللی حقوق بشر اقدام رژیم بحرین در اخراج و سلب تابعیت برخی از شهروندان بحرینی به محض ابراز دیدگاه سیاسی آنها را محکوم کرد.

وی به اقدامات خشن بحرین درداخل زندانها و سرکوب و روش های خشن برای گرفتن اعتراف از زندانیان و اخراج و سلب تابعیت آنها اشاره کرد و افزود: چگونه است که پلیس اردن اقدام به شکنجه شهروندان بحرینی در خاک بحرین می کند حتی اگر این نیروها مطابق پروتکلی که اکثریت ملت بحرین موافق آن نیستند در بحرین باشند.

ابوسعید تاکید کرد: مسئولان بحرینی تا ابد نمی توانند به این خط مشی ادامه دهند.اخراج مسعود جهرمی استاد دانشگاه و قبل از آن شیخ محمد خجسته و نیز شهروندان بحرین از جمله حسین خیرالله، فرهاد خورشید، ابراهیم کریمی، علی اسفندیار و شیخ حسین نجاتی از بحرین سبب ایجاد مشکلات فرقه ای محض خواهد شد.

این در حالی است که خوان مندیز مامور ویژه امور شکنجه سازمان ملل در بحرین از اینکه رژیم بحرین به وی در طول مدت ماموریتش اجازه ورود به بحرین را نداده است ابراز تاسف کرد.