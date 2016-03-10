۸۰۰ خیر حامی ۲۱۷ یتیم شهرستان اهر هستند

ارسلان طهماسبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰۰ حامی در شهرستان اهر حمایت از ۲۱۷ یتیم به تعداد ۱۵۳خانوار تحت حمایت این شهرستان را عهدهدار میباشد.
وی ضمن تشکر از حامیان و خیرین شهرستان ابراز امیدواری کرد: در سال آینده با تلاش بیشتر و مشارکت خیرین گامهای مؤثرتری در حمایت از ایتام و نیازمندان برداشته شود.
طهماسبی از کمک ۱۹۲ میلیون ریالی خیر اهری مقیم تهران برای دانش آموزان ایتام و سادات نیز خبر داد و گفت: این فرد خیر اعلام کرد که مبالغ پرداختی باید بر اساس پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایتام و سادات پرداخت شود که نامبرده در سالهای گذشته نیز همانند این روال مساعدت نموده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اهر همچنین به تحویل ۱۰ دستگاه تراکتور به مددجویان تحت حمایت این نهاد در ماههای گذشته اشاره و خاطر نشان کرد: برای تأمین هزینههای خرید هر دستگاه تراکتور، ۷۰ میلیون ریال از طریق مددجویان و ۳۰۰ میلیون ریال از طریق وامهای اشتغال کمیته امداد تأمینشده است.
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