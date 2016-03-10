رسیدگی به وضعیت گلخانه های همدان دراولویت امور آب قرار خواهد گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، منصور ستوده ظهر پنج شنبه در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان همدان بابیان اینکه مشکلات ۲۶ گلخانه که در شهر فامنین بود حل شد، بیان کرد: وضعیت آب در استان همدان مناسب نیست و وزراتخانه نیط به گلخانه ها سهم آب تخصیص نمی دهد.

وی بابیان اینکه آب در دولت جدید مورد حمایت قرار گرفته است، ادامه داد: شورای امنیت ملی کشور یک کارگروه که پیامدهای امنیتی ناشی از کمبود آب را پیگیری می کنند پیش بینی کرده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان بابیان اینکه این کارگروه در استان همدان زیر نظر استاندار تشکیل شده است، بیان داشت: مقرر شده در دو سال آینده سطح آب های زیر زمینی به حالت اول برگردد.

ستوده بابیان اینکه ۱۵ پروژه برای طرح احیا و تعادل بخشی تعریف شذه است، بیان کرد: انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه ها مهم ترین پروژه های طرح احیا و تعادل است.

وی بابیان اینکه ۸۵ درصد از این پروژه ها مربوط به انسداد چاه ها و جلوگیری از اضافه برداشت چاه ها است، افزود: وزارت نیرو در این راستا جلسات بسیاری با جهاد کشاورزی برگزار کرده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان عنوان کرد: مقرر شد وزارت نیرو ۱۵۱ میلیون مترمکعب از آب دشت همدان بهار را به بخش کشاورزی اختصاص دهد اما مقدار آبی که از این دشت برداشت می شود ۲۹۸ میلیون مترمکعب است.

ستوده بابیان اینکه اگر این روند ادامه پیدا کند در پنج تا ۱۰ سال آینده آبی در این دشت نخواهد ماند، ادامه داد: از ۲۹۸ میلیون مترمکعب ۳۱ میلیون مترمکعب توسط چاه های غیر مجازی که قبل از سال ۸۵ حفر شده اند برداشت شده و طبق قانون این چاه ها باید تعیین تکلیف شوند.

وی بایبان اینکه هفت و دو دهم درصد نیز مربوط به چاه های غیر مجاز حفرشده از سال ۸۵ به بعد بوده است، افزود: ۱۴ میلیون مترمکعب مربوط به چاه های اضافه برداشت بوده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان گفت: ۲۴۶ میلیون مترمکعب پروانه مجاز دست مردم داده ایم و باید آیین نامه مصرف به صورت بهینه اعمال شود.

سطح آب دشت بهار دائما در حال کاهش است

ستوده بابیان اینکه سطح آب دشت بهار دائما در حال کاهش است، بیان داشت: نمی توانیم مجوز برداشت بیشتر از ۲۵ میلیون مترمکعب را صادر کنیم چراکه پتانسیلی وجود ندارد و سطح آب در حال کاهش است.

وی بابیان اینکه در طول برنامه ششم توسعه انسداد چاه های غیر مجار، اضافه برداشت و نصب کنتور انجام خواهد شد، افزود: اگر این کارها انجام شود سطح آب زیر زمینی کمتر نخواهد شد و ظرف چند سال آینده نیز به حالت اولیه باز خواهیم گشت.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان بابیان اینکه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه بسیار موثر خواهد بود، ادامه داد: نهاد های خصوصی و مردم باید درحل این مشکل دخیل باشند.

ستوده بابیان اینکه نمی خواهیم دشت همدان بهار به سرنوشت دشت کبودراهنگ دچار شود، گفت: دشت همدان بهار یک دشت زنده است چراکه در صورت تغذیه سطح آب آن بالا می رود و این نشان می دهد که می توانیم سطح آب این دشت را بالا ببریم.

وی بابیان اینکه آب میراث آیندگان است، ادامه داد: باید با کمک کشاورزان و مردم کاری کنیم که هم اشتغال باقی بماند و هم سطح آب کاهش پیدا نکند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای همدان بابیان اینکه تازمانی که اطلاعات و آمار ها پایش نشود تصمیم مدیریتی درستی نیز گرفته نخواهدشد، گفت:یکی از شاخص های مهم صدور آیین نامه سند ملی آب است.

ستوده بابیان اینکه عملکرد استان همدان در انسداد چاه های غیر مجاز در سطح کشور مناسب است، افزود: رسیدگی به گلخانه های استان در اولویت امور آب قرار خواهد گرفت.