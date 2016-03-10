اختتامیه یادواره دو هزار شهید فرهنگی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید حسنی قائممقام نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بعدازظهر شنبه در یادواره شهدای دانشآموزی استان بابیان اینکه حاکمیت باعقل باید باشد اظهار داشت: عقلانیت به معنای حاکمیت دین به شمار میرود.
وی پاسداری از انقلاب اسلامی را یک اصل برشمرد و گفت: دنیا به دلیل آنکه تحمل نکرد تا منطق انقلاب را بپذیرید ازاینرو انواع تحریمها و حربهها را علیه کشور به کار گرفته است اما امروز ایران اسلامی در امنیت کامل به سر میبرد اما کشورهای حاشیه از ناامنی رنج میبرند.
حجتالاسلام حسنی یادآور شد: انقلابیون خاورمیانه از انقلاب اسلامی درس گرفتهاند و ایران اسلامی به تأثر از اندیشههای ولایتفقیه و دولت تدبیر در مذاکرات هستهای با سربلندی بیرون آمده است.
قائممقام نماینده ولی در بنیاد شهید افزود: فرزندان ملت با درس گرفتن از شهدای والامقام مقابل توطئههای دشمنان ایستادند و عزت را برای میهن به ارمغان آوردهاند درحالی که دشمن منتظر است تا ببیند ما در سنگر مقاومت کوتاه بیاییم و از راه شهدا و ایثارگران جدا شویم و به هر مناسبتی تلاش دارد علیه کشور توطئه کند.
عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران نیز در این مراسم نیز گفت: تکریم و تعظیم از مقام و فرهنگ شهید برای همه آحاد مردم یک وظیفه است و باید آن را قدر بدانیم.
وی بابیان اینکه شهید متعلق به جامعه است تصریح کرد: باید با گام برداشتن درراه شهدا از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کنیم و کشور را مقابل آسیبها بیمه کنیم.
وی تصریح کرد: جامعهای از گردنههای سخت عبور خواهد کرد که به ارزشهایش توجه داشته باشد و وظیفهداریم ارزشهای انقلاب را به نسلهای جامعه منتقل کنیم.
ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: دانشآموزان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش تعیینکننده داشتند و معلمان چه قبل و چه بعد از انقلاب در همه عرصهها پیشگام بودهاند.
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