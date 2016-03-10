ایران آمادگی دارد بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا را تامین کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در دیدار «ایوایلو مسکوفسکی» وزیر حمل و نقل بلغارستان که به تهران سفر کرده است، با بیان اینکه ایران از نظر برخورداری از منابع نفت و گاز در جایگاه نخست جهان قرار دارد، گفت: ایران برنامه‌های وسیعی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی دارد و آماده است بخشی از انرژی مورد نیاز اتحادیه اروپا را تامین کند.

وی از اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری برای ایران در گذشته یاد کرد و اظهار داشت: در سال‌های تحریم، بخش زیادی از مبادلات تجاری میان ایران و اروپا کاهش پیدا کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ایران در میان کشورهای اتحادیه اروپا رابطه‌ای دیرینه با بلغارستان داشته است، تصریح کرد: هم اکنون با لغو تحریم های ایران، فرصتی مهیا شده است که روابط تهران - صوفیه به نقطه قبل بازگردد و شاهد توسعه مناسبات میان دو کشور باشیم.

جهانگیری یکی از ماموریت‌های اصلی کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور را شناسایی موانع و بررسی فرصت های جدید برای توسعه همکاری ها دانست و اظهار امیدواری کرد، در این کمیسیون توافقات مثبت و سازنده ای میان دو کشور منعقد شود و دو ملت از نتایج آن بهره مند شوند.

وی با اشاره به فرصت ها و مزایای منحصر به فرد ایران نظیر برخورداری از امنیت و آرامش، جمعیت ۸۰ میلیونی، منابع معدنی فراوان، نیروی جوان تحصیلکرده و بازار بزرگ کشور گفت: ایران از ظرفیت های مهمی برخوردار است که می تواند برای کشورهای اروپایی و از جمله بلغارستان، جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری و همکاری مشترک داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایران آمادگی دارد در زمینه های مختلف مانند حمل و نقل، کشاورزی، انرژی و صنعت با بلغارستان همکاری جدی کند و لازم است موانع پیش روی توسعه روابط نظیر مشکلات و موانع بانکی برطرف شود.

جهانگیری افزود: موانع بانکی یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی توسعه همکاری میان ایران و کشورهای اروپایی است و اتحادیه اروپا باید سرعت عمل بیشتری برای حل مسائل بانکی میان دو طرف داشته باشد تا فرصت سرمایه گذاری و همکاری فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تهران و صوفیه می توانند علاوه توسعه روابط در زمینه های اقتصادی و تجاری، همکاری‌های خود را در بخش‌های فرهنگی و علمی نیز ارتقا دهند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با نخست وزیر بلغارستان و دعوت آقای ظریف از وی برای سفر به تهران، افزود: رفت و آمد و رایزنی مستمر مقامات دو کشور می تواند زمینه ساز توسعه مناسبات در بخش های مختلف باشد.

وزیر حمل و نقل بلغارستان نیز در این دیدار با اشاره به دیدارهای خود با برخی وزرای ایرانی گفت: در مذاکرات انجام شده، بسیاری از مسائل و موانع پیش روی همکاری‌های میان دو کشور را بررسی کردیم و لازم است که این مسائل را با سرعت و در آینده نزدیک حل کنیم تا شرایط برای همکاری و سرمایه گذاری فراهم شود.

ایوایلو مسکوفسکی یکی از موانع فراروی گسترش همکاری های دو کشور را مسائل بانکی بیان کرد و افزود: بدون حل مسائل بانکی، شرایط برای توسعه همکاری های تجاری میان دو کشور فراهم نخواهد شد.

وی ایجاد یک کریدور حمل و نقل میان دو کشور را گامی مهم و سازنده در توسعه روابط ارزیابی کرد و اظهار داشت: ایران می تواند دروازه‌ای میان اروپا و خاورمیانه، و وجود این کریدور می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاری ها میان دو کشور باشد.

وزیر حمل و نقل بلغارستان گفت: از لحاظ سنتی و تاریخی روابط مستحکمی میان مردم دو کشور حاکم بوده است و امیدوارم مردم دو کشور شاهد توسعه روابط همانند گذشته باشند.