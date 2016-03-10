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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

دبیرکل جمعیت هلال احمر عنوان کرد؛

۲۷۰۰ پایگاه هلال احمر آماده خدمت به مسافران نوروزی

۲۷۰۰ پایگاه هلال احمر آماده خدمت به مسافران نوروزی

دبیرکل جمعیت هلال احمر گفت: در ایام نوروز سازمان جوانان هلال احمر با حضور در ۱۰۰۰پایگاه و امدادگران نیز با استقرار در ۱۷۰۰ پایگاه در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در مراسم آغازین کمپین ملی« نه به تصادفات جاده ای» در جمع ۷۵۰ تن از سرتیم های طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» ضمن خیر مقدم به تمامی اعضای جوان هلال احمری، گفت: جمعیت هلال احمر با حضور داوطلبان به عنوان پایه های اصلی خدمت، خدمات ارزنده ای ارائه می کند.

وی ادامه داد:  در ایام نوروز سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با حضور در یک هزار پایگاه و امدادگران و نجاتگران هلال احمر نیز با استقرار در یک هزار و ۷۰۰ پایگاه در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مردم ایران هستند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر علاوه بر بیان سه نکته ایمنی در رانندگی همچون خودداری از سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و رانندگی در شرایط خواب آلودگی،گفت:  در رانندگی همیشه حق با سلامتی است و حتی اگر به لحاظ قوانین راهنمایی و رانندگی حق با ما باشد وظیفه داریم به سلامتی خود و دیگران توجه کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا در نوروز ۹۵ شاهد هیچ حادثه ناگواری در جاده های کشور نباشیم.

کد مطلب 3577606
حبیب احسنی پور

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