۲۰ هزار جوان هلال احمر در ۱۰۰۰ پایگاه نوروزی مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود حبیبی در مراسم آغازین کمپین ملی «نه به تصادفات جاده ای» در جمع ۷۵۰ تن از سرتیم های طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان در این همایش، اظهارداشت: تمامی اعضای جوان شرکت کننده در این طرح به منظور فرهنگسازی برای کاهش تصادفات جاده ای مشارکت خواهند داشت که در نوع خود کاری بزرگ است.

وی با بیان اینکه با آغاز تعطیلات نوروزی، سفرها افزایش پیدا می کند، افزود: جوانان هلال احمری براساس حس بشر دوستی همراه با سایر اعضای جمعیت هلال از ظرفیت‌های موجود برای افزایش سلامت و ایمنی مردم استفاده میکنند.

به گفته رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، این سازمان با بیش از ۲۰ هزار جوان داوطلب در یک هزار پایگاه نوروزی سازمان جوانان در طرحی شرکت می کنند که به صورت سراسری در تمامی شهرها اجرا می شود.

وی ادامه داد: خوشحالیم که امروز اعلام کنیم با تلاشهای جوانان هلال احمری تعداد تصادفات جاده ای و کشته های سوانح کاهش یافته است و این آمار نشان دهنده کار ارزشمند این جوانان است؛ اما متاسفانه هنوز هم روزانه ۵۰ نفر در جاده ها کشته می‌شوند و ۱۶ برابر این تعداد، تعداد مجروحان جاده ای است. همچنین بر اثر تصادفات جاده ای، روزانه ۱۰۰ معلول به معلولان کشور اضافه می شود که این آمار تکان دهنده است.

حبیبی با تاکید بر اینکه امروز ما اینجا جمع شدیم تا با تلاش جوانان، مسئولان، هنرمندان و ورزشکاران این آمار تکان دهنده را کاهش دهیم، یادآور شد: جوانان هلال احمری بی ادعا و بی توقع آمده اند تا به مردم بگویند «بی گدار به جاده نزنید».

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم به مردم بگوییم هنگام خستگی رانندگی نکنند، سبقت غیر مجاز نگیرند و سرعت غیر مجاز نداشته باشند هدف ما در این طرح «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» محقق شده است.

در مراسم آغازین کمپین ملی« نه به تصادفات جاده ای» نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، معاون اجرایی رئیس جمهوریدبیرکل جمعیت هلال احمر، معاون اموزش پژوهش و فناوری، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جمعی از مسئولان کشوری، هنرمندان و ورزشکاران حضور داشتند.