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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز پنج‌شنبه در بازار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز پنج‌شنبه در بازار یک میلیون و ۱۰ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۱ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۲ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۴۲ تومان، هر یورو را ۳۷۸۸ تومان، هر پوند را ۴۹۲۲ تومان، لیر ترکیه ۱۲۰۷ تومان و درهم امارات را ۹۴۳ تومان اعلام کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز پنج‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۱۰۱۰۰۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۱۰۰۹۰۰۰
نیم سکه ۵۲۲۰۰۰
ربع سکه ۲۸۰۰۰۰
گرمی ۱۹۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۲۷۰۰
نوع ارز  
دلار ۳۴۴۲
یورو  ۳۷۸۸
پوند ۴۹۲۲
درهم ۹۴۳
لیرترکیه ۱۲۰۷
کد مطلب 3577610

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