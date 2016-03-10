به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جواد سادات فاطمی ظهر پنجشنبه در دومین روز از دوره آموزشی توانمندسازی داوران سراسر کشور در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در بحث آموزش دارای سطح گسترده‌ای از فعالیت‌هاست، اظهار داشت: از این رو با توجه به محور قرار دادن این نهاد در امر آموزش قرآن به دانش‌آموزان، ضروری است که برنامه‌ریزی‌های مناسبی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در هر استان و در همه پهنای جغرافیایی کشور اقدام به آموزش می‌پردازد، اضافه کرد: با توجه به برگزاری اولین جشنواره‌های قرآن و عترت در بدنه آموزش و پرورش ضروری است سلایق داوران در این جشنواره‌ها یکسان سازی شود تا برای دانش‌آموزان مشکل‌ ایجاد نشود.

مدرس بین‌المللی وقف و ابتدا اضافه کرد: از جمله ضرورت‌های اصلی این است که پشتوانه ارزیابی تخصصی و علمی یکسانی در کل کشور داشته باشیم و نیز هر سال داوران سراسر کشور با روش‌ها و نظرات جدید علوم قرآنی آشنا شوند و آموزش‌های به روز را دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نزدیک کردن محتوای آموزشی ارائه شده به جوانان به سلایق جوانان نیز در شیوه تدریس کتب و متون در مسابقات قرآنی باید مورد توجه باشد، گفت: در حال حاضر باید درس عربی بر پایه علوم قرآنی و دارای داستان های قرآنی باشد به طوری که کتاب های دیگر نیز باید به صورت ریشه ای به مفاهیم قرآن بپردازند.

سید محمد جواد سادات فاطمی تصریح کرد: هم اکنون یکی از ضروریات این است که باید به مفاهیم قرآنی توجه ویژه ای شود و یک ارتباط مطلوب و منطقی بین زبان فارسی و این مفاهیم ایجاد شود.