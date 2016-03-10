بنیاد همدان شناسی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان منتخب مردم در مجلس دهم با خدمت صادقانه خود پاسخگوی عزم ملی مرذم در انتخاب آن ها باشند، افزود: مبادا به بهانه های مختلف بعد از انتخابات دست به تخریب شخصیت های استانی بزنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان همچنین عنوان کرد:حضور پرشکوه مردم در انتخابات چشم کوردلی های دشمنان را بست و بر همگان یادآور شد که حتی تحریم های طاقت فرسا هم نمی تواند برگ برنده حضور میلیونی مردم همیشه در صحنه ایران را از بین ببرد.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات صورت گرفته مبنی بر تشکیل انجمن همدان شناسی در حال پیگیری است، عنوان کرد: برای قدردانی از اهدای کتابخانه ملی توسط پرویز اذکایی باید تمام عزم خود را برای بازسازی این کتابخانه به کار گیریم.

الهی تبار با طرح این موضوع که کتابخانه ملی پرویز اذکایی از آثارملی مطرح در سطح کشوری است و با دارا بودن کتاب های تاریخی و فرهنگی و فلسفی باقدمت زیاد از اسناد ملی و ارزشمندی محسوب می شود، عنوان کرد: اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال برای تکمیل و بازسازی این کتابخانه در سال آینده هزینه خواهد شد و باید احداث این کتابخانه با توجه به ارزش های معماری ایرانی و اسلامی باشد و در اختیار طالبان علم و فرهنگ استانی قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون همدان پایتخت تاریخ و تمدن کشور است و وظیفه دارد مشاهیر ایران اسلامی را به همگان معرفی کند، افزود: هرچقدر در شناخت مشاهیر ملی خود کوتاهی کنیم در دنیا سرافکندگی بیشتری خواهیم داشت.

الهی تبار در ادامه با طرح این موضوع که شورای آموزش و پرورش استان همدان توانسته در کشور رتبه برتر را کسب کند، عنوان کرد: تلاش برای حفظ این جایگاه نیازمند بالابردن سطح دانش استانی و سواد کشوری است.

وی با بیان اینکه معرفی مفاخر و مشاهیر استان از مهمترین نیازهای همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی است، اضافه کرد: سال آینده در همدان به نام سال سید جمال الدین اسدآبادی نامگذاری شده و دبیر خانه این سال نیز برای معرفی هر چه بیشتر این چهره بزرگ فرهنگی و مبارز در استان تشکیل شده است.

وی در پایان از همگان خواست برای پیشرفت و ارتقا فرهنگی استان گام بردارند و از زحمات مسئولین و مردم در اجرای صحیح و سالم و پرشور انتخابات قددرانی کرد.