مزیت رقابتی باید برای شهر زنجان خلق شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر پنج شنبه در مراسم فرآیند برندسازی شهر زنجان افزود: مشکل اساسی در شهر زنجان، نبود هماهنگی در شناسایی برجستگی‌ها، مزیت‌ها و سرآمدهای شهری است.

وی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که برای آینده شهر زنجان یک مزیت رقابتی خلق کنیم، ادامه داد: به دلیل درگیر شدن مسوولان به مسائل شخصی مردم، مسئولان برای ایجاد یک مزیت رقابتی در استان و شهر زنجان وقت نمی کنند.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه مشکل استان زنجان مشکل سرآمدی است، افزود: باید یک مزیت رقابتی در شهر زنجان درست شود.

انصاری با اذعان به اینکه مسوولین استان زنجان در حوزه های مختلف درگیر خواسته های شخصی هستند، ادامه داد: این خواسته های شخصی مردم تاثیری در توسعه استان و شهر نداشته و باعث درگیر شدن مسوولان در مسائل کوچک می شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه شهر زنجان دارای مزیت‌های برجسته‌ای است که غالب مردم آن را قبول دارند، گفت: طبیعت، بزرگان شهری، میراث‌تاریخی برجسته شهر است و اما مشکل اساسی در شهر که باعث شده برنامه‌ریزی دقیق و منظم در شهر دشوار شود، شناسایی این برجستگی‌ها است.

انصاری ادامه داد: نبود هماهنگی در شناسایی برجستگی‌ها به دلیل تفاوت در دیدگاه‌ها است که موجب شده نتوانیم تصمیمی ماندگار برای شهر بگیریم.

وی با بیان اینکه مردم زنجان از گذشته در خصوص این شهر زنجان تعصب داشته اند بیان کرد: در گذشته ما این جمله را که اگر زنجان نباشد اصفهان نصف جهان است بیان می کردیم و در شهر زنجان این جمله متدوال بوده و به همین جهت زنجانی ها تعصب خاصی نسبت به شهر زنجان دارند.

استاندار زنجان با بیان اینکه برندسازی شهر زنجان با نظر کارشناسی باید صورت بگیرد، افزود: شهر زنجان دارای قابلیت های زیادی است ولی همه این قابلیت ها، در حد تبدیل شدن به برند نیست.

انصاری با تقدیر از تلاش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان زنجان برای اجرای طرح برندسازی شهر زنجان، افزود: زنجان به لحاظ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی جزو پنج استان کشور است که به نسبت جمعیت شهری سرمایه‌گذاری کلانی در این بخش صورت گرفته است.

وی با اشاره به وجود زیرساخت های مطلوب در حوزه ورزش افزود: متاسفانه با وجود جایگاه مطلوب استان در تعداد زیر ساخت های ورزشی در سطح شهر یک سالن یا ورزشگاه برجسته نداریم.

استاندار زنجان گفت: در شهر زنجان تنها در حوزه دانشگاهی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی جزو چهار دانشگاه برتر کشور هستیم که برجستگی شاخصی است.

انصاری با اشاره به اینکه باید به سمت خلق برجستگی‌ها و سرآمدهای شهری برویم، افزود: با شناسایی این برجستگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان‌شهری می‌توان موجب رونق اقتصادی و جذب گردشگر در استان شد و با تلفیق ویژگی‌های ارگانیک شهری و جهت‌گیری‌های درست برای آینده‌ای موفق می‌توانیم قابلیت مزیت رقابتی و هویت رقابتی را در شهر به وجود آوریم.