خوداتکایی و قانونمند کردن خدمات از رسالت های بنیاد شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر پورجوادی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی روز بزرگداشت شهید در ورامین که با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران و مسئولان و مدیران شهرستان ورامین برگزار شد، اظهار داشت: روز بزرگداشت شهید، بهترین فرصت برای گسترش فرهنگ شهید و شهادت در جامعه است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین افزود: امروز دشمن تلاش دارد تا پیوند ملت ایران با فرهنگ شهید و شهادت را دچار خدشه کند و در این راستا، رسالت مسئولان و مدیران بسیار خطیر و حساس خواهد بود.

وی ادامه داد:برنامه های ویژه ای به مناسبت روز بزرگداشت شهید و تکریم از خانواده معظم شهدا پیش بینی شده است که امیدواریم با همکاری ارگان ها و نهادهای مسئول برگزار شود.

پورجوادی با تقدیر از حضور و همکاری خوب مسئولان شهرستان ورامین در برگزاری طرح سپاس، گفت: طرح سپاس یک حرکت بزرگ فرهنگی برای گسترش فرهنگ شهید و شهادت بود که به شکل مطلوبی در ورامین عملیاتی شد.

وی با برشمردن وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: خوداتکایی و قانونمند کردن خدمات ارائه شده و بسیج امکانات برای گسترش فرهنگ شهید و شهادت از رسالت های بنیاد شهید است که با جدیت دنبال می شود.