به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر پنجشنبه در همایش سالروز تاسیس کانون های مساجد استان مسجد محوری را یکی از امتیازات این کانون ها خواند و اظهار داشت: اغلب افرادی که در کانون های فرهنگی، هنری مساجد فعالیت می کنند نسل جوان بوده که از شادابی و نشاط خاصی برخوردارند.

وی به ویژگی های مساجد اشاره کرد و بیان داشت: مسجد سنگر، پایگاه دین، محل نشر تعالیم دینی و محل عبادت و بندگی خداست لذا مکانی مقدس تر و پاکتر از مساجد وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه فعالیت کانون ها فرهنگی، هنری مساجد بر محور قرآن و عترت است، عنوان کرد: هم ظرف و هم مظروف فعالیت کانون های مساجد زیباست بطوریکه ظرف آن ها تبلیغ و دعوت به استفاده از هنر بوده و مظروفشان کلام خدا، سخن حق و احادیث است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی، هنری مساجد از وجود مخاطب تاثیرپذیر برخوردارند گفت: لازم است بین امام جماعت مساجد و کانون های فرهنگی، هنری ارتباط تنگاتنگ وجود داشته باشد چرا که مسجد بدون ارتباط با امام جماعت مانند گردوی بی مغز است.

وی بر لزوم گسترش فعالیت کانون های فرهنگی، هنری مساجد تاکید کرد و افزود: دامنه فعالیت این کانون ها محدود است لذا باید در زمینه های مختلف آموزش های دینی، فرهنگی، هنری و ... در آن ها صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه باید از روش های مختلف برای جذب افراد، اطلاع رسانی و تبلیغ در کانون های فرهنگی، هنری مساجد استفاده شود، تصریح کرد: این کانون ها نه تنها برای افراد عضو کانون مساجد بلکه برای همه اهالی مسجد باید برنامه داشته باشد و در برنامه های خود از تکنولوژی های جدید استفاده کنند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مسئولین باید اعتبارات و امکانات بیشتری به کانون های مساجد اختصاص دهند، عنوان کرد: برخی برای یک برنامه مبتذل به اندازه کل اعتبارات کانون های مساجد اعتبار خرج می کنند ولی برای یک برنامه قرآنی و اخلاقی خبری از هزینه نیست.

بنابراین گزارش، در این همایش میثاق نامه ای که به منظور مشارکت بین امام جماعت، مدیر کانون و فرمانده پایگاه مسجد تهیه شده بود امضاء شد.

همچنین در پایان این همایش از فعالان کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان تقدیر به عمل آمد.