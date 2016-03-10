به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح داغ بینشان در ایام فاطمیه و با هدف معرفی سیره زندگانی حضرت فاطمه (س) به ویژه دفاع ایشان از ولایت اجرا شده که در قالب این طرح، ۱۲ گام ایستادگی حضرت زهرا (س) در کنار ولایت و دفاع از آن همچنین آیه تطهیر برای دانش آموزان در قالب نرم افزارهای چندرسانه ای تشریح می شود.
وی افزود: در این برنامه یک کلیپ از شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز در جمع دانش آموزان پخش می شود که در پایان برنامه، دانش آموزان داوطلب، تعهدنامه ای مبنی بر پیروی از سیره این بزرگوار را امضا می کنند که این تعهدنامه برای استفاده به عنوان یک خط مشی، قاب گرفته و در دبیرستان به دیوار آویخته می شود.
دشتی همچنین از برگزاری مسابقه کتابخوانی «راز سر به مهر» در یزد خبر داد و گفت: این مسابقه تا ۲۹ اسفند ماه در یزد اجرا می شود.
وی افزود: این مسابقه ۱۰ امتیازی است و دریافت کنندگان امتیاز هشت تا ۱۰ امکان شرکت در قرعه کشی جوایز نفیس این مسابقه را دارند.
دبیر ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد عنوان کرد: این مسابقه به صورت آنلاین برگزار میشود و علاقمندان در هر ساعتی از شبانه روز تا ۲۹ اسفند میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.
وی تاکید کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه باید ابتدا به عضویت باشگاه مبشر غدیر درآیند که نحوه عضویت در این باشگاه در سایت مبشر غدیر به نشانی mobasherghadir.ir اعلام شده است.
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