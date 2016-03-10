به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر پرسپولیس که بعدازظهر امروز در سالن کنفرانس باشگاه صبا در قم برگزار شد گفت: این بازی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است. پرسپولیس به دنبال سه امتیاز این بازی است و ما هم به دنبال این هستیم که به همین امتیاز برسیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با تاکید بر اهمیت دیدار روز جمعه این تیم با سرخپوشان تهرانی خاطرنشان کرد: کار سختی داریم چرا که یک امتیاز به درد هر دو تیم نمی خورد. به همین خاطر ما از دقیقه اول برای برد به میدان می رویم و قطعا به چیزی جز سه امتیاز راضی نخواهیم شد.

وی افزود: شناخت کافی را از پرسپولیس بدست آورده ایم و فردا طوری برنامه ریزی خواهیم کرد که بتوانیم این تیم را شکست دهیم و به پیروزی برسیم. پرسپولیس تیم بزرگی است و هواداران زیادی دارد. من خودم سالها در این تیم بازی کرده ام و به حضورم افتخار می کنم اما حالا شرایط فرق دارد. برای این تیم بجز در بازی خودمان در سایر بازیها آرزوی موفقیت می کنم.

علی دایی در مورد اشتباهات فردی بازیکنانش در دیدارهای گذشته گفت: یک بخشی از امتیازاتی که از دست دادیم به خاطر همین اشتباهات بوده و بخشی هم به خاطر بدشانسی بود. امیدوارم در دیدارهای آینده این مشکل را نداشته باشیم و بتوانیم به سه امتیاز دست پیدا کنیم چرا که شرایط حساسی را پیش رو داریم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: پرسپولیس خط حمله خیلی خوبی دارد و بازیکنان با کیفیتی را در اختیار دارد اما ما هم بازیکنان خوبی داریم. سعی می کنیم یک بازی هجومی انجام دهیم. اصلا به فکر یک امتیاز نیستیم و یک امتیاز دردی را از ما دوا نمی کند. ما این قدرت را داریم که بتوانیم پرسپولیس را شکست دهیم.

وی در مورد دیدارهایی که قبلا با پرسپولیس داشته است گفت: قطعا آن بازیها می تواند به ما کمک کند. دیدار با این تیم در جام شهدا را اصلا به حساب نمی آوریم چرا که بازیهای رسمی کاملا فرق می کند. ما شناخت خوبی از این تیم داریم و انگیزه و روحییه بازیکنان نیز به گونه ایست که از دقیقه اول تا زمان سوت پایان بازی خواهیم جنگید.

علی دایی با تاکید بر اینکه تماشاگران قطعا روز جمعه به ورزشگاه خواهند امد گفت: از همه هوادارانی که به ورزشگاه می آیند خواهش می کنم که فقط تیم مورد علاقه خودشان را تشویق کنند و به ارائه یک فوتبال جوانمردانه کمک کنند.