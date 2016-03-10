جایگزینی ۶ کتاب پرسش نامه ای به جای پیک نوروزی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی نوید ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه استان همدان با دو هزار و ۶۰۰کلاس درس و در اولویت قرار دادن آموزش همگانی بازهم در امر سوادآموزی بزرگسالان در وضعیت مطلوبی نیست، افزود: بسیاری از بزرگسالان و تحصیلکرده ها با کتاب تعاملی ندارند.

وی با اشاره به اینکه باید اوقات فراغت دانش آموزان در ایام نوروز متنوع باشد، عنوان کرد: جایگزینی کتاب به جای پیک نوروزی کمک وسیعی به نهادینه کردن امر کتاب خوانی در بین دانش آموزان است.

وی با بیان این مطلب که ۱۵۱ هزار کتاب از بین ۵۳ عنوان کتاب برای این طرح انتخاب شده است، عنوان کرد: در ایام نوروز به هر دانش آموز به جای پیک نوروزی شش کتاب داده می شود که دارای پرسش نامه بوده و با پاسخ به پرسش نامه ها ارتقا کیفی سواد آموزی مورد هدف است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان همچنین عنوان کرد: مزیت طرح جایگزینی کتاب به جای پیک نوروزی این است که اجباری نیست و هر دانش آموزی با اختیار کامل می تواند به سئوالات پاسخ دهد.

بهرامی نوید با بیان اینکه در این کتاب ها از همه آثار تاریخی تا بناها و صنایع دستی و سوغات استان برای تهیه پرسش ها الهام گرفته شده است، تاکید کرد: در این کتاب ها تلاش بر این است که شخصیتهای ملی و فرهنگی و تاریخی را به دانش آموزان معرفی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به طرح این مطلب که هدف از اجرای این طرح اعتلا بخشی به فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، عنوان کرد: توجه به سواد آموزی در رشته های علوم و ریاضی در اولویت است و معلمان و خانواده ها می توانند با این طرح از مشکلات مطالعه ای دانش آموزان آگاه شده و برای حل آن ها تلاش کنند.

بهرامی نوید تاکید کرد: درسالهای گذشته با در اختیار قرار دادن پیک نوروزی برای دانش آموزان استرس حاکم بر تحویل کامل پیک نوروزی باعث می شد که دانش آموزان هم از تعطیلات نهایت استفاده را نداشته باشند و هم تکالیف نوروزی را یک اجبار درسی تلقی کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان در پایان گفت: امیدواریم بااجرای طرح جایگزینی کتاب به جای پیک نوروزی قدمی در امر توسعه فرهنگ کتاب خوانی در بین دانش آموزان برداشته باشیم.