تفاهمنامه‌ اصفهان و عراق تعامل فرهنگی دو كشور را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر پنجشنبه در دیدار با خادمین حرمین اباعبدالله حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) که در تالار شورا برگزار شد تمسك به امور حج را پس از شهادت را دارای بالاترین ثواب اعلام کرد و اظهار داشت: از این رو خادمان حرمهای مطهر در این زمینه از ثواب بالایی برخوارد خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و تشیع امروزه اهمیت نفوذ وجود نورانی و مبارك اهل بیت (ع) را به خوبی تشخیص داده و این موضوع زمینه ساز جمع شدن گروههای تكفیری و سلفی برای هدف قرار دادن این نقطه نورانی شده است، ابراز داشت: از این رو مسلمانان باید به دقت به این امر توجه داشته باشند تا مورد تیر دشمن قرار نگیرند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاكید بر اینكه به طور حتم خدمت به زائرین حرمین نصیب هر فردی نمی شود و به همین دلیل شما برگزیدگان خداوند هستید كه به این زائرین خدمت میكنید، اضافه كرد: امروز ما در شهرمان تشییع ۱۱ شهید گلگون كفن دفاع مقدس را داشتیم كه بر اثر جهل رژیم بعث در سال های گذشته و در طول جنگ به شهادت رسیده اند و شهرمان امروز با معنویت این شهدا و عطر فاطمی منور و معطر شد كه ما امروز این همزمانی میزبانی از شما و شهدای دفاع مقدس را به فال نیك میگیریم.
وی گفت: اصفهان با دو میلیون نفر جمعیت شش درصد جمعیت كل كشور را شامل می شود اما شهدای این شهر ۱۰ درصد شهدای كشور را شكل می دهند كه نشان از علاقه آنان به دفاع از اسلام و انقلاب و دفاع از حریم اهل بیت (ع) دارد.
امینی با اشاره به اینکه با همت و وحدتی كه جهان اسلام داشت به لطف خداوند سایه شوم صدام و ایادی آن از سر ملت مظلوم عراق برداشته شد، ادامه داد: اگرچه سلفیها و تكفیریها در حال حاضر همان راهی را میروند كه صدام میرفت اما با همت مردم مسلمان و شیعه عراق به امید خدا گروههای تكفیری هم نابود خواهند شد و آینده روشنی را برای مردم عراق شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری اصفهان از هر فعالیت فرهنگی مناسب با فرهنگ مردم این شهر استقبال میکند، افزود: شهردار اصفهان فردی متدین، اخلاق مدار، پرنشاط و پرتحرك است كه از این نوع فعالیتهای فرهنگی استقبال میكند و با تفاهمنامهای كه امضا خواهد كرد تعامل فرهنگی دو كشور را افزایش خواهد داد.
علاقه مردم اصفهان به بازسازی عتبات عالیات روابط اصفهان و عراق را توسعه داده است
اصغر آذزبایجانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: اصفهان از جمله شهرهایی است كه همواره در طول تاریخ در حوزه تمدن و فرهنگ صاحب جایگاه برجسته ای بوده و سه دوره نیز به عنوان پایتخت ایران شناخته شده است.
وی با بیان اینكه اصفهان از جمله شهرهایی بوده كه در توسعه و ترویج افكار شیعه و اهل بیت نقش بسیار تاثیرگذاری داشته، گفت: حوزه علمیه این شهر در زمان آل بویه و صفویه كه مهد تفكر شیعه شناخته میشده تاثیر بسیاری در ترویج این تفكر داشته است و حضور بزرگانی مانند شیخ بهایی سبب شده ما هم اكنون میراث دار تفكر شیعی باشیم.
رئیس كمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: وجود حوزه های علمیه برجسته در این شهر باعث شده اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی لقب بگیرد.
وی با بیان اینكه مردم اصفهان با عشق و علاقه بسیار در اماكن متبركه حضور مییابند، افزود: اصفهانیها در جهت بازسازی و توسعه اماكن متبركه عراق عشق و علاقه بسیاری نشان میدهند كه همین موضوع سبب گسترش روابط و غنیتر شدن رابطه میان مردم دو كشور می شود.
آذربایجانی گفت: امیدوارم با تفاهمنامههایی كه میان شهر اصفهان و كربلای معلی منعقد میشود زمینههای گسترش روابط فرهنگی بیش از گذشته شود تا همگی بتوانیم از فیوضات اباعبدالله الحسین (ع) بیشترین بهره را ببریم.
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