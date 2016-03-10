مسئولان به تأمین زمین بیمارستان قزوین توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر٬ ظهر پنجشنبه جلسه كارگروه تخصصی بهداشت و درمان و توانبخشی در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل استان و‌ كمیته خدمات بهداشتی درمان و محیط زیست ستاد تسهیلات سفر استان قزوین در سالن باقرالعلوم(ع) مدیریت بحران استانداری برگزار شد.

منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشكی و رئیس كارگروه طی سخنانی در این مراسم طی سخنانی اظهار كرد: این دانشگاه در تأمین سلامت مردم در بلایا و تهدیدات دست كمك نهادهای همكار و پشتیبان را می‌فشارد.

وی با اشاره به سختی كار در فوریت‌های پزشكی اضافه کرد: فضای كنونی بیمارستان‌ها كافی نیست و سازه‌های موجود هم از عمر زیادی برخوردار نیستند.

مهرام خاطرنشان کرد: ساخت بیمارستان جدید در استان نیازمند توجه مسئولان استان به تأمین زمین مناسب است.

رضا گروسی مدیركل بحران استانداری قزوین نیز در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت تشكیل كارگروه، فلسفه وجودی كارگروه سلامت را بحث هماهنگی و همكاری دانست.

گروسی اضافه کرد: بهتر است اعضای کارگروه در تدوین دستور جلسات همكاری داشته باشند و هماهنگی لازم میان آنان برای ایام نوروز به عمل آید.

وی همچنین خواستار فعالیت دقیق و دقت عمل دستگاه‌های عضو کارگروه به منظور خدمات‌رسانی مطلوب به مردم و مسافران نوروزی تأکید کرد.

كشاورز دبیر كمیته درمان این کارگروه نیز گزارشی از ارزیابی ایمنی بیمارستان‌ها در سال ۹۴ ارائه کرد و علی فخار سلیمانی مدیر EOC دانشگاه علوم پزشکی به ارائه گزارشی از مانور جست‌وجو و نجات، انتقال٬ درمان اولیه و درمان تخصصی ناصرآباد پرداخت.

توضیح در خصوص ساختار کارگروه٬ گزارش امداد نوروزی ۹۴ و فعالیت‌های مورد انتظار واحدهای مختلف حوزه سلامت در ایام نوروز بخش دیگری از این مراسم بود.