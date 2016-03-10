تشریفات جشنواره رضوی کمتر شود

خبرگزاری مهر، گره استان‌ها - فریبا کلاهی: سال آینده قرار است چهاردهمین دوره جشنواره رضوی برگزار شد این جشنواره هر ساله از سوی بنیاد بین المللی فرهنگی امام رضا(ع) در رشته های علمی، هنری، فرهنگی و مذهبی با محوریت پرداختن به سیره امام هشتم برگزار می شود، این جشنواره در بخش بین الملل میزبان هفتاد و هفت کشور از سراسر جهان است.

استان البرز سال گذشته میزبان برگزاری جشنواره حکمت رضوی بود اما امسال با همت سید موسی حسینی کاشانی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با توجه به توانمندی های موجود، البرز میزبان جشنواره رضوی در بخش خوشنویسی است.

همین بهانه باعث شد تا گپ و گفتی خودمانی با هنرمند خط نستعلیق ایران و جهان، استان غلامحسین امیرخانی ترتیب دهیم وی اهل شهرستان طالقان است.

استاد امیرخانی در ابتدای این گفتگو نقطه ضعف جشنواره های برگزار شده در کشور را گیر افتادن در بخش تشریفات و دور ماندن از اصل پیام رسانی به مخاطبان دانست و خواستار تاملی بیشتر بر این اتفاق بزرگ و خجسته شد وی در ادامه با تاکید بر اینکه جشنواره های هنری باید در کشور به صورت گردشی برگزار شود تا جوانان هر منطقه احساس خوب پویایی را تجربه کنند، گفت: پیام یک جشنواره معنوی مثل جشنواره رضوی متعلق به سراسر کشور است پس باید همه مردم امکان دسترسی به این جشنواره را داشته باشند.

این هنرمند طالقانی گفت: هدفی که در جشنواره رضوی دنبال می شود، فرهنگ گستری و تعمیق معنویت است، اینکه هنر و فرهنگ بیاید به نوعی مشارکت جدی در تلطیف فضای زندگی مردم داشته باشد و به آگاهی مردم تعمیق ببخشد این در حالی است که متاسفانه جنبه تشریفاتی جشنواره به شدت بر بخش اصلی و هدف حمایتی از هنرمند، غلبه دارد.

استاد امیرخانی تاکید کرد: مطالبی را که یادآور می شوم نمی توان نقد نامید به همین منظور بستگی به برداشت مخاطب دارد ولی آن‌چه مهم است که بیان شود این است که در هر جشنواره اصل مطلب ایجاد انگیزه برای هنرمند است که من از یادآوری شرایط موجود جامعه هنری کشور بسیار نارحت هستم.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه جامعه هنری با عظمت و عزتی که در عرصه تاریخ و معنا بخشی به جامعه بزرگ ایران داشته و دارد، از آن امکاناتی که جامعه را شاداب و سرزنده و تاحد امکان برخوردار می کند، فوق العاده بی نصیب است.

وی اشاره کرد: در یک جشنواره بیش از ۵۰۰ اثر درخشان، جذاب و برجسته به دبیر خانه می رسد که عزیزان هنرمند در شاخه مختلف خوشنویسی از جمله شکسته، نسخ، ثلث، خط و نقاشی شرکت می کنند این در حالی است که فقط ۱۰ جایزه تدارک دیده می شود.

این هنرمند برجسته کشور تصریح کرد: هنرمندان شرکت کننده در جشنواره بسیار ممارست و زحمت می کشند، کار را به تذهیب کار می دهند و هزینه های متعدد جانبی متحمل می شوند و دست آخر تنها از ۱۰ اثر تقدیر می شود.

استاد امیرخانی اضافه کرد: ۱۰ جایزه به نسبت ۵۰۰ اثر، یک جور بی توجهی است و این در حالی است که باید از هنرمند به طور جدی حمایت شود.

وی در ادامه خطاب به مسئولان برگزار کننده جشنواره خوشنویسی رضوی در استان البرز گفت: مسئولان فرهنگی به این نکته فوق العاده مهم توجه داشته باشند که به تناسب این واقعه مبارک، حمایت و تشویق مناسبی از هنرمند انجام شود.

به گفته استاد امیرخانی برگزاری جشنواره خوشنویسی رضوی باید مایه افتخار استان البرز باشد وی ضمن ابراز خشنودی از این بابت که مراکز استان ها در رشته های مختلف شرکت کرده اند و البرز نیز میزبان برگزاری جشنواره رضوی در بخش خوشنویسی است، گفت: برای میزبانی البرز بسیار خوشوقتم البته از ابتدای برپایی این جشنواره، پیشنهاد دادیم که برگزاری جشنواره در مراکز استان ها گسترش پیدا کند و از طرف آستان قدس رضوی حمایت شود.

استاد امیر خانی خرد، خردمندی و فرهنگ پروری را هدف این جشنواره خواند و گفت: چه کسی باید از این موهبت برخوردار شود؟ تمام مردم، و مردم کجا هستند، در همه جغرافیای ایران، بنابراین همواره پیشنهاد ما این بوده است که مراکز استان ها، بتوانند نقشی داشته باشند تا احساس مشارکت و انگیزه در همگان به وجود آید.

وی در پایان با تاکید بر اینکه انجمن خوشنویسان در سراسر کشور دارای ۳۰۰ شعبه است، گفت: خوشنویسی یک هنر ملی و تاریخی است و فرهنگ در بطن و متن آن است، تعالی و رشد و گسترش آن طبیعی است ما با ادبیاتی سر و کار داریم که چکیده تجربه ی تاریخی و فرهنگی ملت ما است این ادبیات درون مایه خوشنویسی است و به این دلیل حامل معرفت است.