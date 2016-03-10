عتبات عالیات ستون بابركت وفاق و همدلی میان كشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد، ظهر پنجشنبه در دیدار با معاون فرهنگی حرم حضرت عباس (ع) و خادمین حرم امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) با بیان اینكه ارتباط میان كشورهای اسلامی یكی از سرمایه‌های معنوی بزرگ میان آنهاست، اظهار داشت: رفاقت و ارتباط میان شیعیان ظرفیت بسیاری در بدنه شیعیان است.

وی ادامه داد: وجود مبارك عتبات عالیات به عنوان یك ستون با بركت برای وفاق و همدلی میان كشورهای اسلامی به حساب می آید و در گسترش ارتباطات موثر است.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای همدلی و وفاق میان شیعیان یك قدرت نهفته به حساب می آید، گفت: از این رو باید سعی داشت با افزایش ارتباطات میان كشور مختلف شیعی، ضمن حفظ این فضا به گسترش آن نیز بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه امروز مهم‌ترین مسئله در ارتقا شرایط فعلی مسلمانان و همچنین پیشرفت و توسعه آن در گرو وحدت میان كشورهای مختلف اسلامی است، افزود: وحدت كلمه، وفاق و همدلی میان كشورهای اسلامی، قدرت نرم كشورهای مسلمان را افزایش می دهد.

جمالی نژاد ابراز داشت: مهم‌ترین مسئله ای كه در توسعه قدرت نرم و وفاق و همدلی میان كشورهای اسلامی موثر است، توجه به ایجاد ارتباطات بوده و از همین رو باید در راستای گسترش این روابط تلاش كرد.

وی گفت: نكته قابل توجه دیگر در شرایط فعلی این است كه كشورهای مسلمان به خصوص شیعیان باید ارتباطات خود را از سطح مسئولان و كارشناسان حوزه های مختلف به ارتباط میان ملت ها تبدیل كنند و شرایط ویژه ای در این عرصه ایجاد كنند.

ارتباطات فرهنگی میان كشورهای شیعی باید تخصصی شود

سید عدنان الموسوی، معاون فرهنگی تولیت حرم حضرت ابوالفضل (ع) نیز در ادامه این جلسه گفت: توجه به همدلی و وفاق میان كشورهای مسلمان به خصوص كشورهای شیعی می تواند در پیشرفت و ارتقا وضعیت مسلمانان در كشور موثر باشد.

وی ادامه داد: ارتباطات فرهنگی میان كشورهای شیعی باید تخصصی شود تا بازده فعالیت ها و ارتباطات در پیشرفت ظرفیت موثر باشد.

معاون فرهنگی تولیت حرم حضرت ابوالفضل (ع) تأكید داشت: ارتباط میان ملت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است البته در كنار آن باید به مقوله ارتباط میان كارشناسان و مسئولان نیز توجه داشت.