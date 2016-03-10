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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۰

قیمت هرکیلو مرغ منجمد در شیراز ۴۹۵۰ تومان است

قیمت هرکیلو مرغ منجمد در شیراز ۴۹۵۰ تومان است

شیراز – رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس قیمت هرکیلو مرغ منجمد در شیراز را ۴۹۵۰ تومان اعلام کرد.

محمد مهدی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت گوشت و مرغ در بازار شب عید استان فارس، گفت: هیچگونه مشکلی در این راستا وجود ندارد و پیش بینی های لازم به طور کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: مرغ منجمد با نرخ کیلویی ۴۹۵۰ تومان در شهر شیراز عرضه می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: قیمت خرید ما درب سردخانه کیلویی ۴۵۰۰ تومان است اما هزینه حمل و نگهداری به آن اضافه می گردد.

قاسمی تاکید کرد: برای هر نفر مجوز خرید ۱۲ کیلو مرغ منجمد از محل های مشخص شده وجود دارد.

وی با بیان اینکه توزیع مرغ منجمد در بخش های مختلف شهرستان شیراز نیز انجام می شود، گفت: برنامه ریزی برای این کار نیز انجام شده اما متناسب با مسافت بر قیمت مرغ منجمد افزوده می شود.

کد مطلب 3577656

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