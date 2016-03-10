وجود برند مشخص توسعه منطقه را در بخش های مختلف در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر پنج شنبه در مراسم فرآیند برندسازی شهر زنجان با بیان اینکه استان زنجان و بخصوص شهر زنجان نیازمند برند سازی مناسب است افزود: فاز اول برندسازی با سئوال آیا زنجان توانایی داشتن یک برند را خواهدداشت، به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: در تعریف یک معادل فارسی برای برندسازی و تولید عنوان برای شهر می‌توان فهم یادسازی را اشاره کرد که یک یادسازی شهری برای رویه‌های مهم است و در اولین قدم برای این یادسازی یک شورای عالی که اعضای این شورا می‌توانند مدیران، مسئولان، نخبگان و مردم باشند تشکیل خواهد شد.

جمیلی با بیان اینکه مجری طرح فرآیند برندسازی زنجان، شرکت فرآیندسازان واینا بوده است ادامه داد: مجری پیمانکاری این طرح شرکت فرآیندسازان واینا بوده و با توجه به شرایط جغرافیایی خاص استان زنجان برای بهره‌مندی از شرایط بین‌المللی و جذب گردشگر، برندی را برای استان طراحی خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: جلب سرمایه داخلی، جلب گردشگران خارجی، اعتماد و اعتبار سرمایه‌گذاران و بالا بردن تاثیرات سیاسی شهر در منطقه و ایجاد مشارکت‌های جهانی در عرصه‌های گوناگون، از جمله این مزیت‌ها است.