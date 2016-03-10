جوانان باید مسئولین را در کنار خود احساس کنند

به گزارش خبرنگار مهر،محمد علی افشانی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان افزود: یکی از مهمترین مشکلات جوانان، اشتغال است که باید برای رفع این مشکل چاره ای اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در گام اول باید یک جوانان، مدیران و مسئولان را در کنار خود احساس کنند تا آنها به راحتی بتوانند خواسته ها و نیازهای خود را مطرح کنند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه جوانان و فرزندان ما مانند پدران و مادران خود فکر نمی کنند تاکید کرد: اگر اجازه ندهیم جوانان و فرزندان ما حرف خود را بزنند، باید بدانیم که این خشم فروخورده در نهایت در جایی خود را نشان می دهد که ما متوجه نیستیم.

افشانی تصریح کرد: بی توجهی نسبت به خواسته ها و نیازهای جوانان می تواند سرآغاز ایجاد و شکل گیری پدیده های شوم اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق باشد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نها های مختلف اجتماعی می توانند تاثیر بسیار مهمی در جامعه داشته باشند، گفت: امروز اگر در کشور تصمیم بگیریم که تا ۲۰ سال آینده نهادها و احزاب قدرتمند غیر دولتی در کشور داشته باشیم، بدون شک بسیاری از مشکلاتی که امروز به دلیل نبود احزاب با آن مواجه هستیم، نخواهیم داشت.

استاندار فارس تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، وقتی مساله انتخابات پیش می آید اینگونه نیست که افراد یک شبه وارد عرصه شوند بلکه این احزاب هستند که افراد را معرفی می کنند.

افشانی یادآور شد: توجه به تشکل های مردم نهاد و میدان دادن به آنها باید یک اولویت باشد زیرا اگر به مردم اعتماد کنیم، کارها و امور را به آنها واگذار کنیم به طور حتم موفقی خواهیم بود.

وی ادامه داد : نباید از سازمان های مردم نهاد ترس داشته باشیم بلکه باید اجازه دهیم که آنها به فعالیت خود ادامه دهند و اگر به دنبال بهبود شرایط و رفع مشکلات هستیم بگذاریم ما را نقد کنند.

استاندار فارس افزود: بایداجازه دهیم که مردم خودشان سرنوشتشان رادر دست بگیرند و ما نیز به عنوان هماهنگ کننده، برنامه ریز و تدوین کننده سیاست های کلی در کنار آنها باشیم.

