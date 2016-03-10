انسجام شوراها سبب رفع مشکلات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی شورایعالی استانها با موضوعیت بررسی کارشناسی بودجه شوراها در محل هتل کاروانسرای آبادان با بیان اینکه این نشست نخستین نشست شورایعالی استانها پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری است، اظهار کرد: از حضور پرشور و گسترده مردم ایران در انتخابات قدردانی می کنیم. در هر زمان که دشمنان بر ما تاخته اند، ملت ما به پا خواسته و حماسه جدیدی را خلق کرده اند، امید می رود تا ملت ایران همیشه با بیداری و هوشیاری در صحنه های مورد نیاز حضور گسترده داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید از ملت درس بیاموزیم که در مواقع حساس در صحنه باشیم، حمایت کنیم و همه هستی، جان و حیات خود را برای ارتقای جامعه خویش و کسب پیروزی نهایی فدا کنیم.

چمران یادآور شد: پس از جریاناتی که در طی سالهای جنگ گذشت نباید این روحیه را از دست بدهیم بلکه بایستی برای کشور و مردمانمان تلاش کنیم که اگر چنین شود جامعه خوب می شود.

رئیس شورایعالی استانهای کشور با مهم خواندن موضوع بهداشت و سلامت در جامعه گفت: زمانی جامعه ای سلامت خواهیم داشت که فضای یک شهر سالم باشد، وقتی این فضا سالم نباشد هر کاری هم که انجام شود بازهم بیمار می شویم به همین دلیل اگر برای تمام مردم بکوشیم سود و نفعش به ما نیز می رسد و خداوند نیز حمایت و پشتیبانی می کند.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مردم شهرهای آبادان و خرمشهر همواره بر آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری جانانه ایستاده اند و در جهت تحقق آرمانها و انتقال ارزشها از جان و دل مایه گذاشته اند.

وی اظهار کرد: سابقه برنامه ها، نمودها و باورهای مذهبی و مکتبی در سراسر استان خوزستان را همگان اطلاع دارند به همین دلیل باید نگاه ویژه ای در این مناطق به وجود آید.

چمران تصریح کرد: شرایط خاص این مناطق می طلبد که ارتباط خاص و عمیق تری میان فرمانداران، شوراهای اسلامی شهرستان، شهر، بخش ها و روستاها، شهرداریها و استانداری برقرار شود تا بتوانیم با کمک و همراهی یکدیگر در جهت بهبود وضعیت شهرها بکوشیم.

وی یادآور شد: به طور قطع عدم همراهی و حمایت شوراها و شهرداریها از یکدیگر سبب پیشبرد امور نمی شود و به این ترتیب توقعات و انتظارات مردم بر روی زمین باقی می ماند.

رئیس شورایعالی استانها گفت: آبادان و خرمشهر در دوران جنگ تحمیلی از لحاظ زیرساختها آسیبهای جدی دیدند اما متاسفانه تاکنون کار جدی و اساسی برای بهبود وضعیت این دو شهر انجام نشده، اکنون که می توانیم کار کنیم باید دست در دست یکدیگر داده و در جهت عمران و آبادانی این شهرها با نگاه و برنامه ریزی جدید گام برداریم.

چمران افزود: موضوع کمبود اعتبارات را می دانیم اما باید در تلاشی مضاعف خسارات را جبران کنیم چرا که ضرورت اجتماع ما است و تاثیرات آن متوجه مردم به ویژه جوانان است.

وی اظهار کرد: انتظار می رود تا سیستمهای اداری دولت بتوانند مشکلات را حل و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کنند.