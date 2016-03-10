بیش از ۵۰۰ واحد مسکن مهر در دو شهرستان برخوار و شهرضا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله غلامی ظهر پنجشنبه در آئین بهرهبرداری از مسکن مهر در شهرستان برخوار و شهرضا اظهار داشت: امروز به صورت همزمان ۳۷۰ واحد مسکونی در شهر دولت آباد و ۱۸۰ واحد مسکونی در شهر شهرضا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی بیان کرد: واحدهای افتتاح شده با زیربنای ۷۵ تا ۹۰ مترمربع و هزینه نزدیک به ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر واحد ساخته شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۸۰ هزار واحد مسکونی مهر در کشور به بهرهبرداری رسیده است که تا پایان سال این تعداد به ۷۰۰ هزار واحد میرسد.
وی افزود: با افتتاح واحدهای مسکن مهر تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور خانهدار شده اند.
غلامی گفت: ۱۱ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در استان اصفهان وجود دارد که برای واگذاری این واحدها برخی شرایط واگذاری حذف شده است.
وی افزود: در این استان واحدهای مسکن مهر از خدمات زیربنایی آب، برق، گاز و فاضلاب بهرهمند هستند اما در ارائه خدمات روبنایی از جمله مدرسه، اماکن مذهبی، مرکز بهداشت و درمان و همچنین رفت و آمد ساکنان با مشکل مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ واحد های مسکن بهارستان و فولاد شهر نیز به بهرهبرداری می رسند.
غلامی گفت: شهرستان برخوار با حدود ۱۲۰ هزار نفر جمعیت در ۱۰ کیلومتری شمال اصفهان و شهرستان شهرضا با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت در ۸۰ کیلومتری جنوب اصفهان است.
وی اعلام کرد: از سال ۸۵ تاکنون برای ساخت حدود ۲۲۲ هزار واحد مسکن مهر در استان اصفهان برنامهریزی شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: از این تعداد ۷۴ هزار و ۶۰۰ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، ۲۷ هزار و ۷۰۰ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، ۳۰ هزار واحد در شهر فولادشهر، ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد در بهارستان و پنج هزار و ۸۰۰ واحد در شهر مجلسی احداث شده است.
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