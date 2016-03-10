۱۳ موزه و بناهای شاخص تاریخی استان قزوین اماده بازدید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حضرتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در تالار دایی میراث فرهنگی قزوین اظهارداشت: با بسیج همه امکانات تلاش کرده ایم اکثر بناهای دیدنی استان بویژه برخی آثار شاخص در شهر قزوین آماده بازدیدبرای مسافران نوروزی شود.

وی افزود: با پیش بینی برنامه های متنوع فرهنگی و گردشگری امیدواریم ایام خوشی برای مسافران نوروزی رقم بخورد و بتوانیم میزبان شایسته ای در این ایام باشیم.

حضرتی تصریح کرد: برگزاری کارگاههای تولید زنده صنایع دستی، نمایشگاه صنایع دستی شامل: در خانه دایی اجرای هنرهای منبت، آینه کاری و معرق روی چوب، گلیم بافی، نمایشگاه صنایع دستی در آب انبار مسجد جامع، عرضه آثار شیشه در آب انبار مسجد جامع، در خانه رئوفی تراش شیشه، گره چینی، بافت پارچه های ستی به صورت زنده در کلیسای کانتور، تراش سنگهای زینتی در مسجد مدرسه حیدریه و در آب انبار سردارنقاشی روی شیشه ارائه می شود.

۱۳ موزه در ایام نوروز آماده پذیرایی است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: ۱۳ موزه مشارکتی و دولتی در ایام تعطیلات نوروزی در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد و امسال موزه آب استان نیز در اب انبار سردار برای اولین بار افتتاح می شود.

وی اضافه کرد:موزه های چهل ستون، خوشنویسی، باغستان، شهدا، مردم شناسی، آثار استاد محمد و دکتر صالحی، موزه آب، موزه آموزش و فرهنگ، موزه تنوع زیستی محمدیه برای ایام نوروز آماده استفاده شده است.

حضرتی بیان کرد: در دولت خانه صفوی احیاء هنر پرده خوانی اجرا می شود و نمایشگاه دوربین های قدیمی سفری با عرضه ۱۳۵ دوربین برپا می شود.

وی اضافه کرد: نمایشگاه عکس هوایی و دوره قاجار قزوین، اکران فیلم دولتخانه در تالار مجابی، فیلم مسجد مدرسه حیدریه در این مدرسه، اجرای ورزش باستانی، برگزاری تاریخ شفاهی، کافه مطبوعات در دولت خانه صفوی، نمایشگاه آثار استاد کریم نیا در ایام نوروز پیش بینی شده است.

۱۵۰۰ تخت اقامتی آماده اسکان مسافران نوروزی است

حضرتی اظهارداشت: برای اسکان مسافران نوروزی ۱۵۰۰ تخت در هتل ها، مسافرخانه ها، کاشانه های بوم گردی، خانه های روستایی نمونه گردشگری در طارم، الموت، تاکستان، بوبین زهرا، ۸۰۰ مدرسه در مناطق مختلف استان برای مسافران در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۱۰۰ هزار نسخه نقشه راههای گردشگری، بین مسافران توزیع خواهد شد و برای پنج شهرستان بروشورهای تبلیغی جداگانه هم تهیه کرده ایم که توزیع می شود.

حضرتی تصریح کرد: ۶۰ خانه روستایی در الموت برای اسکان مسافران نوروزی پیش بینی کرده ایم که توسط روستاییان تجهیز شده است.

دبیر ستاد تسهیلات سفر نوروزی استان اظهارداشت: در خانه یزدی نیز نمایشگاه معرق، منبت، در نگارخانه نبویه آثار کریم نیا، دو جشنواره عکس ایران شناسی در اب انبار سردار و مسجد مدرسه حیدریه و برگزاری تور آوج گردی و قزوین گردی، با همکاری شهرداری قزوین و نمایشگاه صنایع دستی در راسته وزیر، اجرا می شود.

حضرتی اظهارداشت: در طارم و الموت هم برنامه های ویژه داریم و نوروز امسال جشن های ملی و مردمی با نشاطی را برگزار خواهیم کرد.

قزوین را پیاده گردش کنیم

وی بیان کرد: ۱۲ مسیر برای پیاده گردی شهر قزوین پیش بینی کرده ایم تا مسافران با گردش در شهر همه نقاط شهری را ببینند و با خریدهای نورزوی به اقتصاد استان هم کمک شود.

حضرتی تصریح کرد: قرار نیست همه جا با خودرو سفر کرد و بویژه در شهر باید شرایطی فراهم شود تا مسافران پیاده در شهر گردش کنند و همه قسمتها را ببینند و با بازار و اثار تاریخی و شهری آشنا شوند.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم نمایشگاه خودروهای کلاسیک را نیز در ایام نوروز در محدوده دولتخانه صفوی برگزار کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین اظهارداشت: ۸۰ راهنمای گردشگری در ایام نوروز برای هدایت گردشگران آماده خدمت رسانی هستند.