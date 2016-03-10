بودجه ۹.۶ میلیارد تومانی شورای عالی استانها دردی را دوا نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر امروز در حاشیه نشست هم اندیشی شورایعالی استانها با موضوع بررسی کارشناسانه بودجه شوراها در محل هتل کاروانسرای آبادان در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به لحاظ بودجه شوراها در بودجه شهرها و نه در بودجه شهرداریها افزود: از آنجایی که شوراهای استان، شهرستان و شورایعالی استانها شهر ندارند و مربوط به تمامی شهرها هستند بنابراین برای آنها بودجه ای در نظر گرفته نشده، اما در قانون پیش بینی شده که از محل کمکهای دولت و مردمی برای این مسئله استفاده شود.

وی اظهار کرد: قاعدتا مردم از ما انتظار دارند که به آنان کمک کنیم نه آنکه بخواهیم بودجه ای را از آنها بگیریم به همین دلیل باید از کمکهای دولتی بهره بگیریم.

چمران تصریح کرد: هر ساله دولت رقمی را برای کمک به شورایعالی استانها در بودجه خود پیش بینی و به اطلاع این شورا می رساند، ما نیز شورای استانها و شهرستانها را از در جریان این اطلاعات رقمی قرار می دهیم.

سهم صفر درصدی شوراها

رئیس شورای عالی استانهای کشور گفت: متاسفانه تاکنون مبالغ پیش بینی شده برای شورای عالی استانها آنقدر کم بوده که ما نتوانسته ایم به شوراهای شهرستانها ریالی پرداخت کنیم. به شوراهای بخش هم که هیچ، شوراهای روستایی که دیگر هیچ در هیچ زیرا آنها از شوراهای محروم ما هستند.

چمران افزود: تنها در دوره سوم که توانستیم رقمی حدود ۱۵ میلیارد تومان را برای شورای عالی استانها مصوب و دریافت کنیم در سالهای گذشته تنها یکی دو مورد به شوراهای شهرستانها کمک شده است.

وی اظهار کرد: متاسفانه مجددا موضوع تصویب اعتبار برای شورای عالی استانها به دلیل مواجه شدن با رکودهای اقتصادی، کاهش یافت، به رغم قولهای مساعد سخنگوی دولت، بهبود اعتبارات تخصیص به این شورا امکان پذیر نشد.

چمران با اشاره دوباره به اعتبار ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی پیش بینی شده بای شورایعالی استانها در سال ۹۵ از سوی دولت تصریح کرد: با توجه به پیشنهاد مجلس در زمینه اصلاح بودجه پیشنهادی شورای عالی استانها و ارتقای آن امید می رود تا این اتفاق خوب با همراهی و حمایت خوب نمایندگان رخ دهد.

رئیس شورای عالی استانهای کشور گفت: از آنجایی که شورای عالی از نمایندگان استانها تشکیل شده است برخی از این نمایندگان برای آمدن به تهران و حضور در جلسات علاوه بر طی کیلومترها مسافت باید دغدغه اقامت و سایر موارد را که هزینه برهم هستند، داشته باشند که در تمامی این موارد این نمایندگان حداقلها را لحاظ کرده اند.

مظلومیت بخش فرهنگ و پژوهش

چمران در بخش دیگری از سخنان خود افزود: همانطور که همیشه گفته ام دو موضوع در کشور ما مظلوم واقع شده یکی بحث فرهنگ و دیگری پژوهش است.

وی اظهار کرد: همیشه همه در مورد فرهنگ حرف زده ایم اما برای آن اعتبار کافی را لحاظ نکرده ایم ضمن آنکه اعتبارات پیش بینی شده نیز صرف برگزاری سمینارها، همایشها و غیره می شود.

چمران تصریح کرد: چنانچه ما قدری به موضوع پژوهش توجه بیشتری کنیم به طور قطع خواهیم توانست حداقل ۱۵ برابر سطح جهانی ارتقا داشته باشیم.

بهبود وضعیت آبادان و خرمشهر نیاز به درک دیگر دارد

رئیس شورای عالی استانهای کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن وضعیت فعلی شهرهای مختلف استان خوزستان و به خصوص آبادان و خرمشهر پس از گذشت ۳۷ سال از جنگ و بازسازی گفت: باید برای خوزستان و به خصوص شهرهای آبادان و خرمشهر برنامه ریزی دیگری انجام شود به گونه دیگری کار کرد.

چمران ابراز امیدواری کرد تا این موضوع و این درک برای همگان وجود داشته باشد.

وی با اشاره به سفرش به سوسنگرد افزود: هنوز مسیر سوسنگرد به بستان یک بانده، نامناسب و مشکل آفرین است. بیش از سه سال است که به کرات در این خصوص گفته ایم و دائم نیز پاسخ شنیده ایم که در دست اقدام است اما عملا کار انجام و اتمام شده ای وجود ندارد البته استاندار خوزستان قول داده است که کار تعریض این باند هرچه سریعتر تمام شود و اکنون نیز در حال کار هستند.