تمدن غرب مسیر هدایت انسان را مین گذاری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری ظهر پنج شنبه در همایش مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی که در تالار قدس کنابخانه آستان قدس رضوی برگزار شد، بهترین مکان برای خداشناسی را مسجد دانست و اظهار کرد: همه برنامه های غرب به گونه ای تعریف شده است که خدا را از ما بگیرند و در این راستا کارکرد مسجد را تحریف می کنند‌.

وی با بیان اینکه تمدن غربی مسیر هدایت انسان را براساس هدایت خود مین گذاری معنوی کرده است، ادامه داد: رسالت اهالی مسجد شناساندن این خطرات در مسیر هدایت به عموم مردم است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور نگاه متولیان و مسئولان را به مسجد نگاهی مقطعی و تک بعدی عنوان کرد و گفت: وظیفه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد این است که معنویت مساجد را گسترش دهند.

وی با بیان اینکه قداست در هیچ جای کره خاکی جز مساجد و قبور ائمه نیست، افزود: مساجد نباید به حل مشکلات پیش پا افتاده محدود شوند.

جعفری ادامه داد: بخشی از مردم از آسیب های اجتماعی گلایه می کنند و اصلی گره ما در این آسیب ها فاصله گرفتن ما از معیارهای اصلی دین است.

وی تغییر نگرش در متولیان مسجدی را ازوظایف کانون ها دانست و گفت: مسئولان نظام باید ادای دین بیشتری نسبت به مساجد کنند.

جعفری گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران باید افتخار کند که مساجد را احیاء می کند و البته مساجد به توجه بیشتری از سوی مسئولان نیازمند است.

وی با اشاره به اینکه بودجه کانون ها کفاف فعالیت های آن را نمی کند، ادامه داد: عامه مردم باید بدانند که امن ترین مکان برای تربیت فرزندانشان مسجد است و تا زمانی که مسجد مرجع مردم نباشد وجود انحرافات اجتماعی در جامعه امری بدیهی خواهد بود.

در ادامه این مراسم محمدحسین عبداللهی ، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی آماری از فعالیت های این کانون ها را ارائه کرد و گفت: هزار و ۶۵۹ کانون فرهنگی هنری در مساجد خراسان رضوی فعال هستند که از این تعداد هزار کانون در مساجد روستاها و ۲۲کانون در مراکز دانشگاهی فعالیت می کنند.

وی به فعالیت ۱۶ خانه فرهنگ دیجیتال در کانون های فرهنگی هنری مساجد اشاره کرد و افزود: اقدامات لازم جهت ثبت روز تأسیس دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد در تقویم رسمی کشور انجام شده و از سال آینده این رویداد در تقویم نوشته خواهد شد.

عبداللهی افزود: در تابستان ۹۴ بیش تز ۲۰۰پایگاه ویژه اوقات فراغت نوجوانات در مساجد استان دایر شد و این تعداد در سال آینده به ۲۹۰پایگاه خواهد رسید.