فقر جامعه از نوع فرهنگی است/سبک زندگی نیاز به اصلاح دارد

محسن مسعودیان راد روز پنجشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد سبزوار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال واگذاری کارها به مردم هستیم زیرا اگر این نهاد حمایتی تصدی گری کند در برنامه خود موفق نخواهد بود و لذا پیگیر توسعه مراکز نیکوکاری و مشارکت بیشتر مردم هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر 53 مرکز نیکوکاری در سطح استان فعال است که از این رقم هفت مرکز در سبزوار است سازو کار جدید برای پیشبرد اهداف کمیته امداد طراحی شده و قرار است از وجود خیریه ها نیز در این امر استفاده گردد.

مدیر کل کمیته امداد استان خراسان رضوی در بخش دیگر صحبت هایش با اشاره به اقدامات کمیته امداد در سکونتگاه های غیررسمی گفت: این بافت ناکارآمد شهری همچنان که از اسمش پیداست در حاشیه است.

وی افزود: ساماندهی این مناطق نیازمند همت جمعی است و در وهله نخست بایستی جلوی مهاجرت گرفته شود زیرا تا زمانی که نتوانیم سیل جمعیت مهاجر را به حاشیه کنترل کنیم در هیچ کاری موفق نخواهیم بود.

مسعودیان راد ادامه داد: طی سال های گذشته حدود 17 هزار مسکن در نقاط حاشیه سطح استان ساخته شده است اما بلافاصله متقاضیان جدیدی برای ما ایجاد شدند .

وی افزود: اتباع خارجی در این مناطق با توجه به ناهنجاری های اجتماعی که دارند در حوزه کمیته امداد نیستند و ورود به این مسائل به تنهایی برای این دستگاه امکانپذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: ابتدا باید جلوی رشد مهاجرت در حاشیه شهر ها گرفته شود و بعد به دنبال ساماندهی آن باشیم و در این راستا باید آگاه بود که مکان های فقیر نشین جدید تولید نشود.

مسعودیان راد با بیان اینکه نوع فقر ما فقر فرهنگی است اظهار کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت فرهنگی آستان قدس رضوی و ظرفیت های آن بهره گیری کرد و این فقرفرهنگی را به غنای فرهنگی مشهد گره زنیم می توان بسیاری از مشکلات را حل و فصل کرد زیرا امروز ما به لحاظ مدیریت هزینه و نوع سبک زندگی مشکلات فراوانی داریم.

وی اضافه کرد: درمان فقر فرهنگی و اشتغالزایی دو رکن اساسی درمان سکونتگاه های غیر رسمی است لذا باید از مناطق ویژه اجتماعی به عنوان یک فرصت بهترین بهره برداری را کرد.

وی ادامه داد: دیدگاه مسئولان نسبت به مردم ساکن در حاشیه بایستی تغییر پیدا کند این افراد سرمنشاء انواع ناهنجاری ها در جامعه نیستند نگاه ها باید به مردم این مناطق مثبت شود

مسعودیان راد یادآور شد: نیروی کار ارزان ، متدین، منسجم و مومن در مناطق حاشیه زیاد است همبستگی که بین ساکنین مناطق حاشیه است به عنوان یک ساختار اجتماعی در قالب حرکت های تعاونی و اقتصادی می تواند مفید واقع شود تا زمانی که دید منفی به این محله ها داشته باشیم و نسخه درستی برای درمان آن پیچیده نشود وضعیت به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.

158 هزار خانوار تحت حمایت هستند

مدیر کل کمیته امداد استان خراسان رضوی در ادامه تعداد افراد تحت پوشش را 158 هزار خانوار بیان کرد و گفت: از این رقم شش هزار خانوار از طریق طرح های اشتغال کمیته توانمند و به مرحله خودکفایی رسیده اندکه نیاز به مستمری ماهیانه امداد ندارند.

وی بیان کرد: با این وجود کمیته امداد بر حسب وظیفه ذاتی خود آن ها را از چرخه نظارتی خود خارج نخواهد کرد و حمایت های مشاوره شغلی را به صورت مادام برای شاغلین انجام خواهد داد.

مسعودیان راد اظهار کرد: از ایتدای سال تاکنون پنج هزار و 805 طرح اشتغال در سطح استان اجرا شده و دو هزار طرح نیز در شرف اجراست.

وی گفت: برای اجرای این طرح ها بالغ بر 670 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است که برخی بانک ها صد در صد این اعتبار را جذب و در اختیار مددجویان ما قرار داده اند.

وی گفت: آنچه به عنوان سیاست محوری ما محسوب می شود فعالیت های خوشه سازی است ما اشتغال پراکنده فراوان داریم که در این طرح ها پیگیر ایجاد زنجیره های اشتغال هستیم که به هر منطقه بنا به ظرفیت و توانمندی که دارند یک نقش می دهیم تا به عنوان یک قطب تولیدی قابلیت تجازی سازی پیدا کنند.

آمار زنان تحت پوشش افزایش یافته است

مسعودیان با بیان اینکه از بیش از 391 هزار مددجوی کمیته امداد 60 درصد زنان سرپرست خانوار هستند اظهار کرد: جنس فقر امداد امروز زنانه شده وبه دلایل اجتماعی زنان جوان نسبت به گذشته بیشتر تحت پوشش این نهاد حمایتی قرار گرفته اند.

وی افزود: زنان سرپرست خانوار با توجه به توانایی که دارند در مسائل توانمند سازی، اشتغالزایی و حرفه اموزی بکار گرفته می شوند.

وی همچنین موضوع ایجاد اداره مستقل در بخش محروم روداب که درصد قابل توجهی از اهالی آن مددجویان امداد هستند و مجبورند برای امورات خود مسافت صد کیلومتری را تا سبزوار طی کنند بیان کرد: در این شرایط امکان ایجاد واحد جدید در این بخش وجود ندارد.

مسعودیان راد اظهار کرد: امیدواریم با نوع نگاهی که به میزان، کیفیت و حجم خدمات امداد می شود خلاء طولانی بودن مسافت برای مددجویان روداب از طریق فعال کردن مراکز نیکوکاری و بخش های مردمی جبران شود.