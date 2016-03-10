تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا غلامی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: جلسات هماهنگی و همفکری با جامعه مداحان و فعالان هیئات مذهبی شهرستان ورامین برگزار شده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: تلاش شده تا با همکاری و همفکری هیئات مذهبی، برنامه ای محوری با مشارکت مداحان و هیئت های مذهبی در روز شهادت حضرت زهرا(س) برگزار شود.

وی با اشاره به تجمع عزاداران فاطمی در صبح روز شهادت در میدان امام ورامین ادامه داد: طبق هماهنگی های صورت گرفته، قرار است تجمع عزاداران فاطمی با حضور پرشور مردم مومن و انقلابی شهرستان ورامین، روز یکشنبه در این شهرستان برگزار شود.

غلامی گفت: هیئات و دسته جات عزاداری نیز در روز شهادت حضرت زهرا(س) به سوی میدان امام(ره) محل تجمع عزاداران فاطمی، حرکت خواهند کرد.

وی بیان داشت: مداحان اهل بیت عصمت و طهارت نیز با حضور در میدان امام خمینی(ره) در میان عزاداران فاطمی به نوحه سرایی خواهند پرداخت و امیدواریم تا حضور باشکوه مردم دیار ۱۵ خرداد، بار دیگر سند افتخار ورامین به حساب آید.