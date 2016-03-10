مساجد در مناطق توسعه یافته با چالش جدی روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر ظهر پنج شنبه در همایش همدلی مدیران کانون های فرهنگی مساجد خراسان رضوی که در تالار قدس کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار شد، مساجد را مهمترین کانون در انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: بر این کانون باید کاملا متمرکز می شدیم اما در برابر مساجد و مرکزیت آن کوتاهی کرده ایم.

وی افزود: عنوان عام کاربری فرهنگی در توسعه شهری باعث شده برخی از این عنوان در کارهایی متفاوت از فرهنگ استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مساجد در انقلاب اسلامی هم به صورت کمی و هم کیفی به صورت نامناسبی توسعه یافتند، ادامه داد: کیفیت برنامه ها ی ما در مساجد نتوانست محوریت مباحث فرهنگی را در این مراکز مهم اجتماعی حفظ کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به پیش بینی طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره کرد و افزود: مساجد در بخش های توسعه یافته کشور با چالشی جدی مواجه است و پیش بینی این طرح جهت برطرف کردن خلأهای قانونی در این ارتباط بررسی می شود.

وی با بیان اینکه ادارات مسکن و شهرسازی در هر گوشه کشورمان موظف هستند در توسعه شهرها خدماتی برای کاربری بهداشتی و آموزشی را در نظر بگیرند، گفت: یکی از کاربری های که مسکن و شهرسازی در توسعه شهرها باید به ان توجه کند کاربری فرهنگی است که این مسئله به دلیل گسترده بودن بحث فرهنگ از مساجد غافل شده است.

حجت الاسلام پژمان فر با اشاره به اینکه اداره مساجد با محوریت مردم بوده و این مستلزم هزینه است، ادامه داد: به همین دلیل موسسات مختلفی با استفاده از عنوان فرهنگ این کاربری را اشغال کرده و از آن استفاده های دیگر می کردند.

وی به کمبود مسجد در منطقه مهرگان مشهد اشاره و بیان کرد: بر این اساس به وزارت مسکن و شهرسازی از طرف مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است تا در توسعه شهری براساس نیاز منطقه ای مکانی را برای احداث مسجد اختصاص دهند.

حجت الاسلام پژمان فر با بیان اینکه در حوزه برنامه ریزی هم باید تحول بزرگی در مساجد انجام دهیم، گفت: باید نگاه حداقلی به مسجد که همان نگاه نمازخانه ای است را توسعه دهیم و مرکز تمام فعالیت های اجتماعی محلات را در مسجد قرار دهیم.

وی تأکید کرد: علاوه بر اینکه مسجد باید محور فعالیت های فرهنگی هنری و آموزشی باشد، حتی فعالیت های ورزشی را هم باید با محوریت مساجد برنامه ریزی کنیم.

حجت الاسلام پژمان فر ادامه داد: امیدوارم همانطور که در صدر اسلام مسجد به عنوان محور همه اتفاقات اجتماعی قرار گرفته بود و سلامت رفتاری در آنجا تضمین می شد، در این دوره از تاریخ اسلام هم بتوانیم به نوبه خود مسجد را به کانونی برای فعالیت های اجتماعی تبدیل کنیم.