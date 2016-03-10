۲ طرح ویژه ترویج کتابخوانی سال آتی در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهیاری در مراسم افتتاح نخستین کتابخانه سیار شمال کشور که پیش از ظهر پنج شنبه برگزار شد، اظهار کرد: سرانه فضای کتابخانه ای در کشور برای هر ۱۰۰ نفر هشت متر است که این آمار در تمام استان ها یکسان نیست.

وی با اشاره به فعالیت هفت هزار و ۵۰۰ کتابدار در سه هزار و ۲۰۰ کتابخانه عمومی در سراسر کشور گفت: نهاد کتابخانه های عمومی با بهره گیری از مساعدت این کتابداران آماده ارائه هرگونه خدمت در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

اللهیاری با بیان اینکه در منطقه آزاد انزلی پیوست فرهنگ و اقتصاد به وجود آمده است افزود: امیدواریم افتتاح کتابخانه سیار در منطقه آزاد انزلی الگویی برای فعالیت های فرهنگی برای سایر مناطق آزاد در کشور باشد.

وی همچنین به افتتاح بزرگترین کتابخانه شمال کشور در شهر رشت اشاره و تصریح کرد: افتتاح کتابخانه به عنوان اصلی ترین و کانونی ترین محل ترویج فرهنگ کتابخوانی، باعث افزایش سرانه مطالعه می شود.

معاون توسعه کتابخانه های عمومی و کتابخوانی نهاد کتابخانه های کشور در ادامه با اشاره به افتتاح کتابخانه تخصصی کودک در رشت گفت: کتابخنه تخصصی کودکان باران الگوی بسیار خوبی برای توسعه کتابخوانی و نهادینه کردن این فرهنگ در کودکان از سنین پایین و در کنار والدین است.

اللهیاری همچنین از اجرای پنج طرح ویژه ترویج کتابخوانی در سراسر کشور خبر داد و افزود: از این پنج طرح، دو برنامه در سال آتی اجرا می شود.