کارون در حال خشک شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی شهر ظهر امروز پنج شنبه در نشست هم اندیشی شورایعالی استانها در محل سرسرای اجتماعات هتل کاروانسرا اظهار کرد: چندی پیش در بوشهر، صحبتهایی در خصوص جلوگیری از انتقال آب کارون برای زیباسازی و مصارف کشاورزی، صنعتی و غیره به دیگر شهرهای کشور که منجر به خشک شدن تدریجی کارون شده، داشتم که دوستی از آن میان برخاست و گفت که ۲۵ درصد گرد و غبار مربوط به تالاب جازموریان است.

وی افزود: پیام من به ایشان این بود که در زمان حاضر تالابهای هورالعظیم و شادگان خشک شده اند. گرد و غبار به طور روزانه وارد تک تک سلول های مردم شده و آنان را به بیماریهای تنفسی، ریوی و حتی سرطانها مبتلا کرده است.

فرماندار آبادان نیز در ادامه این نشست هم اندیشی گفت: آبادان شهر پرآوازه و با نام و نشانی است که خلق حماسه مردمی اش تحت عنوان حماسه ذوالفقاریه در کمک به شکست حصر آبادان سرنوشت جنگ را به نفع ایران رقم زد.

عزیزاله شهبازی افزود: نمی پذیریم که هر فرد بی تقوایی بر مسند کاری باشد که سبب هدر رفت سرمایه ها شود.

وی اظهار کرد: شهرستان آبادان دارای سه شهر (آبادان، اروندکنار و چوئبده) و سه یادمان (شهید والفجر ۸، شهید تندگویان و ۱۷۷ شهید گمنام) است که نقش تعیین کننده ای را برای جمهوری اسلامی چه در دوران شکل گیری انقلاب و پس از آن و در دوران دفاع مقدس و هم اینک داشته و دارد.

شهبازی، آبادان را شهر اولین ها به لحاظ واقع شدن در مرز نام برد و تصریح کرد: ورود اصل روشنگریبه کشور از مسیر آبادان بوده است. نخستین پالایشگاه خاورمیانه، نخستین پتروشیمی کشور، نخستین فرودگاه کشور و دیگر موارد مبین این ادعا است.

وی در بخشی از سخنان خود شورا را نماد اصلی قانون اساسی خواند و یاداور شد: شورا از طریق مجلس و دولت می تواند طرحهای مختلفی را در زمینه نحوه تعامل شورا با شهرداریها، انتخاب شهرداران و ماندگاری در شهرداریها را به ارائه دهد.

فرماندار آبادان با بیان اینکه کلید طلایی شهرها در دست شهرداران قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه چهار دوره از شکل گیری شوراهای اسلامی می گذرد انتظار می رود تا کسانی که در راس این شوراها قرار دارند با برنامه ریزی و نوشتن قوانین مناسب زمینه تعامل و همراهی شوراها و شهرداریها را بنا به مقتضیات زمان به روز و متناسب سازی کنند.

امام جمعه آبادان نیز در ادامه این نشست هم اندیشی با قدردانی از اینکه نظام زمینه خودنمایی فرزندانش را در تمامی عرصه ها فراهم کرده است، گفت: آبادان به رغم آوازه بلندش اما باز هم محروم مانده است. حماسه سازی آبادان قبل از و پس از انقلاب هنوز هم جلوه گیری می کند. اگر بخواهیم عوامل سرعت بخشی پیروزی انقلاب را برشماریم دو موردش در آبادان اتفاق افتاد یکی بستن لوله های نفت و اعتصاب کارکنان پالایشگاه و دیگری آتش سوزی سینما رکس آبادان بود.

حجت الاسلام علی ابراهیمی پور افزود: در زمان حاضر بیش از دو هزار حسینیه در این شهر وجود دارد که این مسئله نشان از تمسک این مردم به ائمه و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به خصوص امام حسین(ع) دارد. در جنگ تحمیلی ۳۴۵ روز دشمن برای تصرف آبادان تاخت اما به دلیل وجود نیروهای تربیت شده در مکتب حسینی، موفق نشد.

وی با بیان اینکه نخستین حماسه در دوران دفاع مقدس مردم آبادان خلق کرده اند، اظهار کرد: تا سال ۶۴ زندگی به شکل عادی در آبادان در جریان بود، خلق حماسه مردمی ذوالفقاریه، نخستین شکست صدامیان از ناحیه مردم بود که این سبب عقب نشینی تدریجی عراقیها از اطراف آبادان شد.

ابراهیمی پور با اشاره به شناسایی ۸۰۰ مکان در این شهر که ۸۰۰ آبادانی در آنجا به شهادت رسیده اند، تصریح کرد: در دوم مهر سال ۱۳۵۹ اداره آموزش و پرورش آبادان مورد اصابت گلوله دشمن شد که در آن حادثه رئیس، جمعی از مسئولان مربیان آموزش و پرورش و مراجعان به شهادت رسیدند، ۱۷ اسفند نیز جهاد آبادان مورد حمله واقع شد و جمعی دیگر از جهادگران به شهادت رسیدند.

امام جمعه آبادان گفت: در گلزار شهدای آبادان چهار هزار و ۲۰۰ شهید دوران سال دفاع مقدس و جمعی دیگر از شهدای منا، شهدای مدافع حرم، ۴۵۰ دانش آموز شهید، ۱۷۷ شهید گمنام و قطعه علی اصغر(به خاک سپردن تکه هایی از بدنهای اطفال که مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفته) و شهدایی که هنوز بوی عطرشان به مشام می رسد، وجود دارد و این سوای از وجود جانبازان و خانواده های تک فرزند، دو و سه فرزند شهید داده در این شهر است.

حجت الاسلام ابراهیمی پور با اشاره به مقاومت مردم آبادان در دفاع از شهرشان افزود: مردم آبادان به رغم تمامی تلخی ها همچنان محکم و استوار مانده اند. آبادان و خرمشهر بر گردن مردم تمام کشور حق دارند. اگر آبادان در دوران جنگ تحمیلی سقوط می کرد، کشور نیز سقوط می کرد.

وی یادآور شد: شهدای ما خودی را از غیر خودی خوب تشخیص دادند و جلوی غیر خودی ایستادند و مردم آبادان نیز این کار را انجام دادند و نگذاشتند که دشمن به شهرشان ورود پیدا کند. حضور راهیان نور در این مناطق سبب دوست شناسی و دشمن شناسی آنان می شود.

امام جمعه آبادان گفت: در بحث اعتبارات دستمان خالی است. در دوران بازسازی شیراز معین آبادان بود اما از آنجایی که آبادان به واسطه حضور فرزندان این کشور در این منطقه برای دفاع از آب و خاک میهن اسلامیمان متعلق به تمام مردم ایران است سایر استانهای توانمند کشور نیز می توانند به یاری این شهر بیایند و زخمهای مردم این منطقه را التیام ببخشند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: زخمهای ناشی از جنگ تحمیلی، محرومیت ها، استرسهای وارده از جنگزدگی و آوارگی مردم، فشارهای وارده به مردم به دلیل بی تدبیری ها و سوء مدیریتها سبب شده تا یک مرگ تدریجی در آبادان به وجود آید.

وی اظهار کرد: در زمان حاضر ۳۰ هزار جوان آبادانی که فرزندان همین آب و خاک هستند از بیکاری رنج می برند. شما شورائیان به عنوان منتخبان ملت می توانید با اذنی که از حضرت آقا می گیرید راهی برای برون رفت این شهر از مشکلات پیدا کنید.