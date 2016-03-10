به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز غیبی بعدازظهر پنجشنبه در گردهمایی مرتع‌داران نمونه شهرستان نهاوند گفت: ایران تنها دارای ۱۰ درصد از منابع جنگلی دنیا است و کشورهایی که دارای آمار مشابه ایران هستند از کشورهای پوشش کم جنگلی تلقی می‌شوند بنابراین اهمیت ایجاد و احیا جنگل‌ها به‌شدت در ایران و مناطق مستعد احساس می‌شود.

وی افزود: مساحت جنگل‌های کشور ۱۴ و ۳ دهم میلیون هکتار است که ۱ و ۹ دهم میلیون هکتار از این مقدار در شمال و بخش اعظم آن خارج از منطقه شمال تمرکز دارند.

وی گفت: جنگل‌های ایران در پنج نوع رویش کوهستانی، ارس بارانی، زاگرسی، ایران کوهانی، خلیج‌فارس و عمانی پراکنده‌شده‌اند.

غیبی اظهار داشت: متأسفانه با شرایط به وجود آمده امروز کره زمین رو به گرم شدن است و می‌توان گفت که مساحت کل جنگل‌های دنیا از صدسال گذشته تاکنون بیش از ۵۰ درصد کاهش‌یافته‌ و از رقم ۸ میلیارد هکتار به نصف آن رسیده که جنگل‌های ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهند بود.

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی سازمان‌های جنگل‌های کشور، گفت: در حال حاضر دولت و سازمان جنگل‌ها به امر احیاء جنگل‌ها اهمیت و اهتمام ویژه‌ای دارند.

یک‌صد هزار هکتار جنگل با مشارکت مردم ایجاد خواهد شد

وی با اعلام اینکه در آینده نه‌چندان دور یک‌صد هزار هکتار جنگل با مشارکت مردم ایجاد خواهد شد، گفت: مردمی که در روستاها هستند در عرف خود نهال و نهاده‌های گیاهان دارویی و درختچه‌های جنگلی را تحویل می‌گیرند و پس از کاشت درختان طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده طی ۳۰ سال زمین‌هایی را که در آن درخت و یا گیاهان دارویی کشت می‌کنند در قالب اجرای طرح جنگل‌کاری به آن‌ها واگذار می‌شود.

فریبرز غیبی بابیان اینکه ایران دارای یک‌سوم سرانه جهانی جنگل‌ها است، گفت: امروز برای هر فرد در کشور مساحتی حدود یک هزار و ۷۰۰ مترمربع جنگل وجود دارد که این رقم در دنیا برای هر نفر به ۶ هزار مترمربع نیز می‌رسد.

وی اظهار داشت: سازمان جنگل‌ها بر اساس قانون افزایش بهره بری قصد بالا بردن ضریب حفاظتی خود را از ۴۰ به ۹۰ درصد دارد تا سرانه جنگلی را از ۱۷ صدم به ۲۵ صدم درصد در کشور افزایش دهیم.

وی همکاری مراجع و دستگاه‌های دولتی را مستلزم احیاء و افزایش جنگل‌ها دانست و گفت: در این زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند نقش بسیار گسترده و قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند.

شناسایی ۷۵۰۰ گونه گیاه دارویی

غیبی همچنین گفت: در دنیا بیش از هفت هزار و ۵۰۰ گونه گیاه دارویی شناسایی‌شده که کاربرد صنعتی نیز دارند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۳۰۰ گونه گیاهان دارویی در ایران یافت شده است که با توجه به اقلیم‌های مختلف امکان افزایش این آمار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در دنیا ۱۳ اقلیم وجود دارد، گفت: خوشبختانه از این تعداد اقلیم موجود ۱۱ اقلیم آن در ایران وجود دارد و این امر شرایط و بستر مناسبی را برای پرورش گونه‌های طبیعی فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت: در برنامه دولت، سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی مصوب و مقرر شده که سطح زیر کشت اراضی کشاورزی که زیر کشت گیاهان دارویی است به ۵۰۰ هزار هکتار در سال آینده برسد و تا آن زمان رویشگاه‌های جنگلی، مرتعی و بیابانی که دارای محصولات فرعی هستند به گیاهان دارویی مبدل شود.

وی افزود: در راستای افزایش سطح زیر کشت برنامه ایجاد ۵۵۰ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی در کشور در دست اقدام است که در این زمینه در اراضی زراعی ۴۰ هزار هکتار شناسایی شده است.

رویشگاه‌های کشور دارای وضعیت مطلوبی نیستند

وی اظهار کرد: رویشگاه‌های کشور دارای وضعیت مطلوبی نیستند و به دنبال اضافه کردن رویشگاه‌ها هستیم تا آنجا که توان اکولوژیک آن منطقه قادر به بهره‌برداری باشد.

وی افزود: سرانه مصرف در بحث گیاهان دارویی در دنیا حدود ۲۵ گرم است که این آمار در اروپا و آمریکا به ۹۰۰ و ۲۵۰۰ گرم نیز می‌رسد و این مهم نشان از گرایش مردم به گیاهان طبیعی دارویی دارد.

وی در پایان گفت: بر اساس سند ملی گیاهان دارویی که مصوب شده در سال آینده مساحت ۲۵ هزار هکتار از اراضی مرتعی، ۲۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی و ۵ هزار هکتار از اراضی بیابانی در قالب طرح‌های مشارکتی مرتع‌داری، جنگل‌داری و بیابان‌زدایی به جوامع محلی برای احیاء و افزایش سطح زیر کشت تحویل داده می شود که برآورد اعتبار آن ۱۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است.