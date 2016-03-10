ترویج فرهنگ دفاع مقدس باید در اولویت برنامه های فرهنگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار مهدی ظفری بعدازظهر پنجشنبه در جلسه «روایت فتح و صلح» از تواضع، ایثار، ازخودگذشتگی و نیکوکاری به عنوان ویژگی های داوطلبان هلال احمر نام برد و افزود: همین ویژگیها در دوران دفاع مقدس نیز در تک تک رزمندگان متبلور بود و رمز پیروزی سپاه اسلام شد.
مدیركل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان بیان اینکه مردم همدان در دوران دفاع مقدس نقش موثری را ایفا کردند، اظهار داشت: مجاهدتها و رشادتهای این مردم در مبارزه با گروهکهای منافقین در مناطق غربی کشور تا به امروز ادامه دارد.
وی از لزوم ترویج فرهنگ دفاع مقدس سخن گفت و مردم ایران را انبساطی از عاشوراییان خطاب کرد و با بیان اینکه دفاع مقدس استمرار واقعه عاشورا بود، عنوان کرد: بزرگی این مردم و درجه والای انسانی آنها در اوج گمنامی است و امروز همین شهدای مدافع حرم، بزرگی مردم ایران را دوچندان به منصه ظهور رساندهاند.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس باعث شد تصور ما از واقعه عاشورا به واقعیت نزدیکتر شود، کفت: امروز بیش از هر زمان دیگری زمینه برای ما مهیاست که در مسیر تفسیر، ترویج و اشاعه فرهنگ عاشورا حرکت کنیم.
وی از پدیده گسست نقشها سخن گفت و با بیان اینکه این پدیده آسیبی است که همبستگی ما را خدشهدار میکند، اظهار داشت: باید به سمتی برویم که اگر در جامعه شخصی یا نهادی کار نیکویی انجام داد همه مبلغ آن عمل نیک باشیم و با همافزایی نیروها و خودداری از عمل جزیرهای، گسستها را به تسلسل بخشها تبدیل کنیم.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان نیز بر لزوم ثبت و ضبط نقش امدادگران در دوران دفاع مقدس برای همیشه تاریخ تاکید کرد.
بهروز کارخانه ای با اشاره به روز گرامیداشت شهدا و بیان اینکه گرامیداشت مقام رفیع شهدا به یک روز در تقویم اختصاص نداشته و وظیفه ای همیشگی و همگانی است، گفت: حفظ و حراست از آرمان های شهدا و معرفی رشادت ها و پایمردی های آنها وظیفه همه ماست.
وی افزود:امدادگران هلال احمر نیز در دوران دفاع مقدس دوشادوش رزمندگان و پشت جبهه ها جانفشانی کردند و باید این رشادتها به شیوه های مختلف در تاریخ این مرز و بوم ثبت و ضبط شود.
وی همچنین فراهم کردن امکان استفاده داوطلبان هلال احمر از کتابخانه تخصصی اداره کل بنیاد حفظ آثار همدان را با هدف شناخت بیشتر مقام رفیع شهدا خواستار شد.
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