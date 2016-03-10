اعتراض خبرنگاران به بازرسی بدنی و تشویق دایی توسط استقلالی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پدیده مشهد از هفته بیست‌وسوم لیگ برتر حاشیه هایی را در پی داشت که در زیر خواهید خواند.

* عوامل انتظامی مستقر در ورزشگاه آزادی هنگام ورود خبرنگاران و عکاسان به ورزشگاه آنها را مورد بازرسی بدنی قرار داده و حتی چمدان‌های عکاس ها را هم بازدید کردند که این مسئله با اعتراض خبرنگاران و عکاسان روبه‌رو شد.

* با توجه به بازی فردای پرسپولیس مقابل صبای قم، تماشاگران حاضر در ورزشگاه علی دایی را تشویق کرده و خواستار پیروزی تیم او مقابل پرسپولیس شدند.

* محسن یوسفی بازیکن پیشین استقلال توسط هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* سرمربی استقلال به هنگام ورود به ورزشگاه با تعدادی از تماشاگران روبه‌رو شد و از آنان خواست تنها به تشویق تیم خود بپردازند و از توهین به تیم حریف خودداری کنند.

* سیدمهدی رحمتی و وحید طالب‌لو توسط هواداران مورد تشویق قرار گرفتند.

* لباس های قرمز تیم پدیده باعث شد تا طرفداران تیم استقلال نسبت به لباس بازیکنان پدیده حساسیت نشان داده و به آنها اعتراض کنند.

* یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس در ورزشگاه آزادی گرامی داشته شد.

* عادل شیحی که در دیدار مقابل راه آهن فقط ۱۵ دقیقه بازی کرده بود، امروز در ترکیب اصلی قرار گرفت که علاقه‌مندان به استقلال او را لحظاتی مورد تشویق قرار دادند.

* با اینکه حنیف عمران‌زاده در ترکیب اصلی استقلال نبود، اما هواداران او را تشویق کرده و او هم به ابراز احساسات هواداران پاسخ داد.

* مهدی مؤمنی بازیکنی که در نیم فصل به استقلال پیوست، به دلیل نبودن در ترکیب لیست ۱۸ نفره ورزشگاه را ترک کرد.

* محسن یوسفی با تعداد از بازیکنان استقلال هنگام تمرین قبل از بازی خوش و بش کرد.