تامین برق مورد نیاز فصل تابستان در پیک مصرف از نیروگاه سیمره

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از سد سیمره و افتتاح سد و نیروگاه این سد اظهار داشت: سد سیمره یکی از مهمترین پروژه های برق آبی در کشور است که ظرفیت این سد دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب است که تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن سد شده است.

وی بیان داشت: نیروگاه برق سیمره شامل سه واحد ۱۶۰مگاواتی است که سالانه ۶۸۴گیگابایت برق تولید می کند و وارد مدار کشور می شود.

چیت چیان با اشاره به اینکه نیروگاه سیمره نقش مهمی در تامین نیازهای انرژی کشور از جمله برق دارد، گفت: برق مورد نیاز طی فصل تابستان در پیک مصرف از نیروگاه سیمره تامین می شود.

وزیر نیر اظهار داشت: مهم‌ترین هدف از اجرای این سد، تولید برق، کنترل سیلاب‌ها و روان آب ها، توسعه کشاورزی در منطقه، ایجاد اشتغال‌ و اقتصاد پایدار بوده است و برای این سد در مجموع بیش از یک هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

امروز همچنین با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آبگیری از سد کنگیر ایوان آغاز و از طرح آبرسانی به دو شهر و ۳۲ روستای ایوان بهره برداری شد.

سد کنگیر با ظرفیت ۲۰ میلیون متر مکعب آب و با هدف تامین آب دو هزار هکتار از زمین های کشاورزی دشت زرنه و با صرف ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است.

برای اجرای طرح تامین آب روستاهای ایوان با ۲۳ کیلومتر خطوط انتقال، سه ایستگاه پمپاژ و سه مخزن ۱۰۰ متر مکعبی ، ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.