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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۹

وزیر نیرو خبر داد:

تامین برق مورد نیاز فصل تابستان در پیک مصرف از نیروگاه سیمره

تامین برق مورد نیاز فصل تابستان در پیک مصرف از نیروگاه سیمره

ایلام-وزیر نیرو با اشاره به نقش مهم سد و نیروگاه سد سیمره در کشور، از تامین برق مورد نیاز طی فصل تابستان در پیک مصرف از نیروگاه سیمره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از سد سیمره و افتتاح سد و نیروگاه این سد اظهار داشت: سد سیمره یکی از مهمترین پروژه های برق آبی در کشور است که ظرفیت این سد دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب است که تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن سد شده است.

وی بیان داشت: نیروگاه برق سیمره شامل سه واحد ۱۶۰مگاواتی است که سالانه ۶۸۴گیگابایت برق تولید می کند و وارد مدار کشور می شود.

چیت چیان با اشاره به اینکه نیروگاه سیمره نقش مهمی در تامین نیازهای انرژی کشور از جمله برق دارد، گفت: برق مورد نیاز طی فصل تابستان در پیک مصرف از نیروگاه سیمره تامین می شود.

وزیر نیر اظهار داشت: مهم‌ترین هدف از اجرای این سد،  تولید برق، کنترل سیلاب‌ها و روان آب ها، توسعه کشاورزی در منطقه، ایجاد اشتغال‌ و اقتصاد پایدار بوده است و برای این سد در مجموع بیش از یک هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

امروز همچنین با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آبگیری از سد کنگیر ایوان آغاز و از طرح آبرسانی به دو شهر و ۳۲ روستای ایوان بهره برداری شد.

سد کنگیر با ظرفیت ۲۰ میلیون متر مکعب آب و با هدف تامین آب دو هزار هکتار از زمین های کشاورزی دشت زرنه و با صرف ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است.

برای اجرای طرح تامین آب روستاهای ایوان با  ۲۳ کیلومتر خطوط انتقال، سه ایستگاه پمپاژ و سه مخزن  ۱۰۰  متر مکعبی ، ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

 

کد مطلب 3577701

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