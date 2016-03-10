حکم غیابی دادگاه آمریکایی علیه ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، دادگاهی در نیویورک ادعا کرد که ایران باید ۱۰.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ و شرکت های بیمه بپردازد.

روزنامه بلومبرگ گزارش داد: قاضی جورج دانیلز حکم غیابی در روز چهارشنبه صادر کرده است که بر اساس آن ایران را به پرداخت ۷.۵ میلیارد دلار به خانواده قربانیان و ۳ میلیارد دلار به شرکت های بیمه محکوم کرده است.

بر اساس حکم این قاضی، هر خانواده ۸.۸ میلیون دلار دریافت می کند که دو میلیون از آن ناشی از زیان های معنوی وارد شده به خانواده قربانیان و ۶.۸ میلیون دلار به سبب زیان های مالی به هر خانواده است که یکی از افراد خود را در حادثه تروریستی به برج تجارت جهانی در یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ از دست داده است.

قاضی دانیلز همچنین ایران را به پرداخت سه میلیارد دلار خسارت به شرکت های بیمه که خسارات وارده به دارایی ها و املاک و اختلال در کسب و کار و دیگر موضوعات را شامل می شود، محکوم کرده است.

پیشتر دادگاه نیویورک به این نتیجه رسیده بود که ایران باید به خاطر خسارت ناشی از عملیات تروریستی یازده سپتامبر جوابگو باشد چون نتوانسته ثابت کند که به تروریست ها کمک نمی رساند.