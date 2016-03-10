فعالان صنعت اسب استان البرز در حوزه صادرات وارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی عصر امروز پنج شنبه در همایش توسعه سوارکاری، چوگان و صنعت اسب، افزود: پرورش اسب و ارزآوری در این بخش بالاست و می توان با به کار گیری ظرفیت های موجود با طرف های خارجی یک همکاری مستمر را برقرار کرد.

وی افزود: در حال حاضر گروه های سرمایه گذار خارجی به شکل متناوب به استان وارد می شوند و فعالان صنعت اسب نیزمی توانند در کنار دیگر بخش ها ظرفیت های موجود را تبیین کنند و یک همکاری موثر را شاهد باشیم.

طهائی اسب را حیوانی مفید و هنرمند دانست و گفت: این خلقت خداوند ثمرات زیادی برای بشر داشته و هر روز توانایی های بیشتری از خود بروز می دهد.

استاندار البرز اهمیت اسب در دیگر کشورها را مورد اشاره قرارداد و گفت: در برخی مناطق دنیا شاهد راه اندازی شبکه تلویزیونی ویژه اسب هستیم و این حیوان در درجه اهمیت بالایی قرار دارد.

وی در پایان گفت: برگزاری همایش صنعت اسب را به فال نیک می گیریم و با همکاری و مشارکت بخش خصوصی شاهد هم افزایی و ایجاد درآمدهای پایدار در این استان باشیم.