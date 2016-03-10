امنیت کشور مرهون خون شهداست/توجه ویژه رهبر انقلاب به خانواده شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی محلاتی عصر پنج شنبه در آیین میهمانی لاله ها در بهشت زهرا با اشاره به این نکته که عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون شهدای انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: ملت ایران در آستانه روز بزرگداشت شهید در گلزارهای شهدا حاضر شده و این پیام را منتقل می کنند که راه شهیدان ادامه دارد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: بر اساس آیات قرآن کریم و مبانی اسلامی، شهدا زنده اند و نزد خداوند روزی می خورند و این نشان دهنده جایگاه بالای شهید در دین اسلام است.

وی با تأکید بر این نکته که شهدا ناظر بر اعمال سایر افراد هستند، ادامه داد: امروز حاضران در مراسم میهمانی لاله ها اعلام می کنند که راه شهیدان با قدرت ادامه پیدا می کند.

معاون رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، شهدا را مایه برکت ایران اسلامی دانست و گفت: شهدا مایه برکت در کشور هستند و ما هر چه داریم از شهدای عزیزمان داریم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران یادآور شد: خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی سبب شد تا امروز کشور در اوج عزت و اقتدار قرار داشته و آرامش بر کشور حکمفرما باشد.

وی با تشریح وضعیت منطقه و مشکلات امنیتی که دامن گیر کشورهای مختلف شده است، گفت: امروز ایران اسلامی به برکت خون مطهر شهدا، در میان کشورهای آشوب زده، از آرامش و آسایش بالایی برخوردار است.

شهیدی محلاتی با اشاره به توجه ویژه رهبر انقلاب اسلامی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران از صبر و ایستادگی آنان تجلیل کردند.

وی متذکر شد: بدون تردید آسایش، استقلال، آزادی و پیشرفت و تکامل کشور مرهون خون پاک و مطهر شهدای انقلاب اسلامی است که باید قدر آن دانسته شود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تأکید کرد: امروز نیز باید اجازه ندهیم که راه و نام و یاد شهیدان فراموش شود که برگزاری یادواره های شهدا و زنده نگه داشتن یاد شهیدان در این زمینه بسیار مهم و اثر بخش است.

گفتنی است مراسم میهمانی لاله ها و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور حجت الاسلام شهیدی محلاتی رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران کشور، مسئولان استانی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در بهشت زهرا برگزار شد.