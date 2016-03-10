به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌رحیم برزمند ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این افراد در ۲۲ گروه در استان در راستای حفاظت از منابع طبیعی فعال هستند.

وی با بیان اینکه تعداد نیروی انسانی در حفاظت از منابع طبیعی جوابگو نیست، اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی بیش از هر چیز دیگری نیازمند فرهنگسازی در این راستا است و هر فرد باید خود را یک جنگلبان بداند و منابع خدادادی را تخریب نکند.

برزمند با اشاره به افزایش تخریب جنگلها توسط افراد سودجو تصریح کرد: امسال چهارهزار و ۸۶۵ کیلوگرم زغال از این افراد در استان کشف شد.

وی بیان داشت: در بازدیدهای متوالی که از مراکز و سوپرمارکتها در سراسر استان انجام شد، در برخی از مراکز خرید مواد غذایی انبار زغال وجود داشت که این مراکز شناسایی شدند و متقابل قانون با آنها برخورد شد.

برزمند با بیان اینکه مراکز فروش تنها مجاز به خرید و فروش زغالهای بسته بندی شده هستند، اظهار داشت: تخریب بی‌رویه جنگلها و قلع و قمع آنها و تبدیل چوب این درختان به زغال خطر بزرگی است که جنگلهای بلوط استان را تهدید می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تصریح کرد: متاسفانه افراد سودجو بلوط‌هایی که قدمتی دوهزار ساله دارند را آتش زده و به زغال تبدیل می کنند.

برزمند افزود: روند تخریب جنگلهای بلوط بسیار سریع است و افراد سودجو با این شرایط باعث نابودی جنگلهای استان در آینده ای نزدیک می شوند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان از شناسایی و دستگیری برخی از این افراد خبر داد و گفت: در این راستا هفت کوره تولید زغال در مناطق مختلف در جنگلهای استان کشف شد و ۵۵ نفر نیز شناسایی شدند.

وی افزود: همچنین ۴۵ وسیله نقلیه حمل زغال و گیاهان دارویی نیز در سال جاری توقیف شدند.