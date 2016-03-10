به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعدازظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پایانه بزرگ مسافربری تبریز با بیان اینکه تبریز یکی از ارکان مهم توسعه کشور است، افزود: توجه به تبریز، در واقع پاسداشت فرهنگ کشور است و ما به تبریز به عنوان یک کلانشهر نگاه نمی کنیم و نگاهی فراگیر به این منطقه داریم.

وی سپس با تاکید بر اینکه کریدور شمال غرب ایران با محوریت آذربایجان‌ شرقی و کلانشهر تبریز بسیار مهم است، ادامه داد: بعداز برجام ما به دنبال بازگشت به نقطه تعادل منطقه ‌ای هستیم و در این خصوص تبریز و آذربایجان شرقی به جهت پتانسیل های و ظرفیت های بالا می توانند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشند.

آخوندی همچنین با اشاره به اینکه برای این توسعه نیازمند ایجاد زیرساخت ها هستیم، ادامه داد: بازسازی هفت فرودگاه بین‌المللی کشور مورد توجه است و فرودگاه بین‌ المللی شهید مدنی تبریز نیز یکی از همین فرودگاه ها است که می خواهیم آن را توسعه دهیم و نواقصات آن را رفع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی سپس با تاکید بر اینکه برای تجهیز فرودگاه تبریز مذاکراتی با ایتالیایی ها و آلمانی ها داشته ایم، گفت: تبریز در سال ۲۰۱۸ به عنوان شهر گردشگری کشورهای اسلامی انتخاب شده و باید برای این منظور امکانات و زیرساخت ها فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت پروژه راه‌ آهن میانه- تبریز در توسعه کلانشهر تبریز و آذربایجان شرقی اظهار داشت: پروژه‌ راه‌ آهن میانه- تبریز در مرحله ریل گذاری است و سرعت آن نیز خوب است.

آخوندی در خاتمه از ارائه تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن در کلانشهرها خبر داد و ابراز داشت: اگر این طرح ها اجرا شود شاهد توسعه شهرهای کشور خواهیم بود.

پایانه مرکزی تبریز ظهر امروز پنج شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار آذربایجان‌شرقی، شهردار تبریز، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی کلانشهر تبریز و استان و با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

ساخت این پروژه از ۲۶ سال گذشته آغاز شده بود که بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده و ۶۰۰ میلیارد ریال آن در طی دو سال اخیر هزینه شده است.

گفتنی است که این پایانه بزرگترین و مجهزترین مرکز مسافربری بین شهری شمال غرب کشور است.