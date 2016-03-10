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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۴۹

وزیر راه و شهرسازی:

پروژه‌ راه‌ آهن میانه- تبریز در مرحله ریل گذاری است

پروژه‌ راه‌ آهن میانه- تبریز در مرحله ریل گذاری است

تبریز- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت پروژه راه‌ آهن میانه-تبریز در توسعه کلانشهر تبریز و آذربایجان شرقی گفت: پروژه‌ راه‌ آهن میانه- تبریز در مرحله ریل گذاری است و سرعت آن نیز خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی بعدازظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پایانه بزرگ مسافربری تبریز با بیان اینکه تبریز یکی از ارکان مهم توسعه کشور است، افزود: توجه به تبریز، در واقع پاسداشت فرهنگ کشور است و ما به تبریز به عنوان یک کلانشهر نگاه نمی کنیم و نگاهی فراگیر به این منطقه داریم.

وی سپس با تاکید بر اینکه کریدور شمال غرب ایران با محوریت آذربایجان‌ شرقی و کلانشهر تبریز بسیار مهم است، ادامه داد: بعداز برجام ما به دنبال بازگشت به نقطه تعادل منطقه ‌ای هستیم و در این خصوص تبریز و آذربایجان شرقی به جهت پتانسیل های و ظرفیت های بالا می توانند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشند.

آخوندی همچنین با اشاره به اینکه برای این توسعه نیازمند ایجاد زیرساخت ها هستیم، ادامه داد: بازسازی هفت فرودگاه بین‌المللی کشور مورد توجه است و فرودگاه بین‌ المللی شهید مدنی تبریز نیز یکی از همین فرودگاه ها است که می خواهیم آن را توسعه دهیم و نواقصات آن را رفع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی سپس با تاکید بر اینکه برای تجهیز فرودگاه تبریز مذاکراتی با ایتالیایی ها و آلمانی ها داشته ایم، گفت: تبریز در سال ۲۰۱۸ به عنوان شهر گردشگری کشورهای اسلامی انتخاب شده و باید برای این منظور امکانات و زیرساخت ها فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت پروژه راه‌ آهن میانه- تبریز در توسعه کلانشهر تبریز و آذربایجان شرقی اظهار داشت: پروژه‌ راه‌ آهن میانه- تبریز در مرحله ریل گذاری است و سرعت آن نیز خوب است.

آخوندی در خاتمه از ارائه تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن در کلانشهرها خبر داد و ابراز داشت: اگر این طرح ها اجرا شود شاهد توسعه شهرهای کشور خواهیم بود.

پایانه مرکزی تبریز ظهر امروز پنج شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار آذربایجان‌شرقی، شهردار تبریز، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی کلانشهر تبریز و استان و با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

ساخت این پروژه از ۲۶ سال گذشته آغاز شده بود که بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده و ۶۰۰ میلیارد ریال آن در طی دو سال اخیر هزینه شده است.

گفتنی است که این پایانه بزرگترین و مجهزترین مرکز مسافربری بین شهری شمال غرب کشور است.

کد مطلب 3577717

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