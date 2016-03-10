اولین امتیاز برای احمدزاده با ملوان/استقلال خوزستان دو امتیاز داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و استقلال خوزستان در هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۶ امروز پنجشنبه در ورزشگاه تختی انزلی آغاز شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست پیدا کردند.

در نیمه اول این دیدار ابتدا جلال رافخایی در دقیقه ۲۷ برای ملوان گل زد و در دقیقه ۴۵ محمد طیبی گل تساوی را به ثمر رساند. رافخایی در دقیقه ۲۱ یک ضربه پنالتی را برای ملوان هدر داد و توپش به بالای دروازه رفت.

در نیمه دوم هم تلاش دو تیم برای رسیدن به گل راه به جایی نبرد و در پایان امتیازات تقسیم شد تا شاگردان عبدالله ویسی دو امتیاز حساس را از دست بدهند و کمی از تیم صدرنشین فاصله بگیرند. استقلال خوزستان با این تساوی ۴۲ امتیازی شد و در رده دوم باقی ماند. ملوان هم با محمد احمدزاده به اولین امتیاز این سرمربی رسید و با ۲۲ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند.