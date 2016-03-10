محمود احمدی نژاد به مقام شامخ شهدای ورامین ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم و دهم و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه پنج شنبه و به منظور دیدار با مردم دیار ۱۵ خرداد و شرکت در یادواره شهدای عملیات خیبر به ورامین سفر کرد.

طی روزهای اخیر حضور و یا عدم حضور محمود احمدی نژاد در ورامین یکی از سوژه های داغ رسانه ها و محافل سیاسی شهرستان ورامین بود اما بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، احمدی نژاد به ورامین سفر کرد.

محمود احمدی نژاد پس از حضور در شهرستان ورامین در گلزار شهدای سید فتح الله این شهرستان حاضر شد و نسبت به مقام شامخ شهدای این منطقه ادای احترام و از نقش مردم دیار ۱۵ خرداد در پاسداری از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی تجلیل کرد.

قرار است محمود احمدی نژاد با حضور در جمع مردم ورامین و یادواره شهدای عملیات خیبر، به ایراد سخن پرداخته و از تمبر یادبود یادواره شهدا در مراسمی ویژه رونمایی کند.